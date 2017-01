Erlangen: Lesevergnügen dank schräger Texte

ERLANGEN - Klaus Gasseleder, Lyriker, Essayist, Herausgeber und Verleger, hat seine Literaturzeitschrift „Wildleser“ generalüberholt. Das Heft erscheint künftig als Wildleser Almanach, und ist immer noch voller Leselust.

Versammelt überwiegend in der neuen Ausgabe seiner Zeitschrift „Wildleser“ diesmal eher skurrile und schräge Texte: Klaus Gasseleder. © Archivfoto: privat



Das „Literarische Panoptikum“, wie es Klaus Gasseleder nennt, ist soeben als Nullnummer erschienen und versammelt ausgewählte Texte von nicht weniger als 37 Lyrikern und Romanciers, Sachbuchautoren und Mundartpoeten von mehr und von (noch) weniger bekannten Schriftstellern. Und natürlich lässt sich Gasseleder selbst zu Wort kommen, und schon sein Vorwort nimmt den Leser vertrauensvoll an die Hand.

Was dann auf über 90 Seiten folgt ist ein verheißungsvoller Auftakt der Almanach-Reihe: Von Dichter-Größen wie Jean Paul und Franz Kafka, Jakob von Hoddis und (natürlich!) Friedrich Rückert bis zu regionalen Talenten wie dem Fürther Dirk Kruse oder dem Herzogenauracher Gerhard Pausch reicht die bunte Palette des in Schwarz-Weiß gehaltenen Bandes.

Die Lektüre beginnt mit einem Trick. Gasseleder lässt die Texte „für sich“ sprechen. Soll heißen, er löst die Autorenschaft erst am Buchende auf. „Ich will, dass der Leser die Qualität eines literarischen Textes an sich selbst erkennt und misst, und nicht nach bekannter Größe Maß anlegt.“ Die zugrunde liegenden Gedanken des Herausgebers sind allerdings viel komplexer – und ebenfalls ein reines Lesevergnügen.

„Die Auswahl der Texte in den ersten Almanach sind vorzugsweise Texte älterer Autorinnen und Autoren“, sagt Gasseleder. Der 70-Jährige sieht darin aber keine konservative Wende, vielmehr sind ihm die älteren und toten Dichter (und deren Witz und Ironie) einfach näher. Denn er versammelt überwiegend eher skurrile und schräge Texte, „gefällige und realistische Literatur und Bekenntnisdichtung persönlicher oder politischer Art liegt mir nicht“, sagt Gasseleder.

Und die verordnete Wildleserei gelingt, indem der Herausgeber jegliches Ordnungssystem vermeidet – „man soll das Buch getrost mal hier, mal dort aufschlagen“. Dass das höchst vergnüglich funktioniert, liegt natürlich an der Qualität der ausgewählten Gedichte und „Fließtexte“.

Fazit: Mit dem Almanach hält man ein literarisches Vademecum in der Hand, bei dem jeder Cent gut investiert ist.

Wildleser-Almanach, Literarisches Panoptikum, 8 Euro (später im Abo 8, als Einzelheft 10 Euro), Wildleser-Verlag, Bezug über den örtlichen Buchhandel oder bei Klaus.Gasseleder@t-online.de

PETER MILLIAN