Erlangen leuchtet schön Grün

Irischer Nationalfeiertag wird auch im Erlanger Logenhaus gefeiert - 08.03.2018 20:00 Uhr

ERLANGEN - Der 17. März wird in Grün getaucht – weltweit feiern auch Nicht-Iren mittlerweile den Nationalfeiertag St. Patricks Day. In Erlangen bietet das Kulturforum Logenhaus auch eine Party an.

Ganz in Grün: Das Logenhaus, in dem der St. Patricks Day gefeiert wird. Foto: Menzel



Grün gefärbte Haare, eingefärbtes Bier und ein grüner Fluss? Am 17. März ist das normal. Ursprünglich ist der St. Patricks Day ein Gedenktag an den aus Irland stammenden Bischof Patrick, der als erster christlicher Missionar gilt. Mittlerweile feiern nicht nur Iren oder irische Auswanderer, sondern auch begeisterte Nicht-Iren das Volksfest. In Städten wie Dublin, New York oder Chicago finden große Paraden und vielfältige Aktivitäten statt. In Deutschland ist der größte Umzug in München. Grün ist die Nationalfarbe der Iren. Am St. Patricks Day wird alles grün eingefärbt: Kuchen, Bier, Gebäude werden angestrahlt. Sogar der Chicago River wird in einen grünen Fluss verwandelt.

Was hat das alles mit Erlangen zu tun? Sabine Menzel und Carsten Distler veranstalten dieses Jahr das zweite Mal eine St. Patricks-Day-Party in der Stadt.

Am 17. März zelebriert das Kulturforum Logenhaus eine eigene Interpretation des irischen Nationalfeiertags. Ziel ist es, die verschiedenen Facetten dieses Tages den Menschen näher zu bringen. Menzel hat vor 20 Jahren angefangen, irischen Tanz zu unterrichten und dadurch viele irische Musiker kennen gelernt. "Automatisch bin ich in Kontakt mit dem Nationalfeiertag mit den Paraden und Partys gekommen", so Menzel. Ihre Idee: Eine Kulturveranstaltung mit irischer Musik, Tanz und Essen.

"Bei uns ist das nicht so ein Trinkgelage wie in Irland oder andern Städten. Wir wollen den Leuten hier einen kulturellen Einblick geben", so Menzel. Letztes Jahr hat sie einen irischen Eintopf mit Lammfleisch und Gemüse gekocht und Sodabread gebacken. Gegen den Durst wurde traditionell Guinness-Bier und Whisky angeboten. "Wir haben auch den Duft Irlands nach Erlangen gebracht: verbrannter Torf", sagt Menzel. Beleuchtet wurde zudem der Stadtwerke-Schlot und das Logenhaus in grüner Farbe.

Etwa 100 Gäste haben letztes Jahr den Feiertag im Logenhaus gefeiert. "Das Publikum war sehr gemischt. Die Hälfte hatte einen Bezug zu Irland, die anderen gar nicht", so Distler. Nach den Vorführungen wurden die Stühle beiseite geschoben, damit die Gäste tanzen konnten. Auch die Musiker haben ihre Instrumente ausgepackt und wie im Irish Pub weitergespielt.

Der Dresscode ist grün. Auch in Erlangen kommen die Gäste auf die verrücktesten Ideen. "Es gab Menschen, die ihr Bier mit Lebensmittelfarbe eingefärbt haben. Es war ein sehr lustiger und erfolgreicher Abend", sagt Distler.

Vergleichen kann man die Feierei mit den Rosenmontagsumzügen in Deutschland zu Fasching. "Einmal den St. Patricks Day in Irland erleben — das wäre auch mal schön", so Menzel. Karten kann man fürs Logenhaus noch bis zum 14. März erhalten.

