Erlangen: „Lila Bücherzelle“ kommt gut an

Frühere Telefonzelle wurde an der Matthäuskirche neuem Zweck zugeführt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Telefonzelle in Lila, das gibt es doch gar nicht, sollte man meinen. Gibt es aber doch, und zwar steht eine solche an der Rathenaustraße.

„Die lila Bücherzelle" an der Matthäuskirche ist nicht zu übersehen. Pfarrer Bernd Hofmann und Joachim und Johannes Lehmann sind richtig stolz auf das gelungene Stück.



Die Telefonzelle befindet sich auf dem Gelände der Kirchengemeinde St. Matthäus. Telefonieren kann man hier nicht, vielmehr ist daraus eine „Bücherzelle“ geworden. Und das kam so: Nach einem Basar waren derart viele Bücher übrig, dass Pfarrer Bernd Hofmann und Kirchenvorstand Joachim R. Lehmann überlegten, wie sie sie los werden könnten. Sie dachten zunächst an einen öffentlichen Bücherschrank. Aber das war ihnen zu einfach. So entstand die Idee mit der Telefonzelle.

Wie der Zufall es wollte, fand Lehmann gleich zwei der seltenen Stücke bei Ebay. Sie standen in einem Kuhstall „hinterm Irschenberg“, erzählt er, waren verdreckt und stanken. Für 20 Euro das Stück durfte er sie mitnehmen, hat sie in seiner Erlanger Firma Frör Kunststofftechnik säubern und in seinem Werk in Thüringen lackieren und Regale einbauen lassen. Lila hat man gewählt, weil das die Farbe der evangelischen Kirche ist. Sohn Johannes Lehmann berichtet, dass das Herrichten der „Bücherzelle“ um die 2500 Euro gekostet hat.

Und was passiert mit der zweiten Telefonzelle? „Die wird der Rotary Club Erlangen Schloss herrichten und im Botanischen Garten nahe der Kinderklinik aufstellen“, verspricht Joachim Lehmann. Lila wird sie dann aber wohl nicht werden. kds

Klaus-Dieter Schreiter