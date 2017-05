Erlangen: Luftige Klänge in der Natur

Pop, Klassik, Jazz: Konzerte locken wieder in den Schlossgarten - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Vom Duo bis zum Streichquartett, vom Barock bis zur Moderne, vom Hot-Swing bis zum Mambo: Der diesjährige Reigen der "Schlossgartenkonzerte"-Reihe präsentiert erneut eine große Spannweite von Ensembles und Musikrichtungen.

Gute Laune vor der Orangerie (l.): Markus Lehnemann, Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Nürnberg, Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth, Kulturamtsleiterin Anne Reimann und Kulturamtsmitarbeiterin Edith Scholz (von links nach rechts) bei der Programmvorstellung der „Schlossgartenkonzerte“-Reihe. Spielt am 16. Juli Oper und Filmmusik mittels Harfe und Oboe: das „Duo Pasculli“ (r.). © Harald Sippel



Gute Laune vor der Orangerie (l.): Markus Lehnemann, Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Nürnberg, Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth, Kulturamtsleiterin Anne Reimann und Kulturamtsmitarbeiterin Edith Scholz (von links nach rechts) bei der Programmvorstellung der „Schlossgartenkonzerte“-Reihe. Spielt am 16. Juli Oper und Filmmusik mittels Harfe und Oboe: das „Duo Pasculli“ (r.). Foto: Harald Sippel



"Integrativ und stimmig": So charakterisiert Erlangens Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth die beim Publikum sehr beliebte Reihe, die 2017 bereits in ihre 41. Saison geht. 1977 gestartet, haben sich die "Schlossgartenkonzerte" zur, so Steinert-Neuwirth, "längsten, bewährtesten und niederschwelligsten Veranstaltung der Stadt entwickelt". Trotz steigender Zuschauerzahlen habe die Freiluft-Veranstaltung keinen "Event-Charakter" angenommen, sondern biete gerade auch Menschen, die sonst nicht häufig mit Kultur in Berührung kämen, ein tolles, nicht zu vergessen kostenfreies sonntägliches Programm in entspannter Atmosphäre.

Bilderstrecke zum Thema Hitzige Rhythmen beenden Erlanger Schlossgartenkonzerte Sommer, Sonne, Schlossgartenkonzerte: Mit einem gelungenen Auftritt des Frank Wuppinger Arkestras ging die diesjährige Saison vor der Erlanger Orangerie zu Ende. Mehr als 1200 Zuhörer genossen die hitzigen Rhythmen des Ensembles - und machten es sich mit Picknickdecken und mitgebrachten Leckereien in der Wiese gemütlich. Damit endete das 40. Jubiläumsjahr. Denn die kostenlose Open-Air-Reihe erfreut sich seit 1976 einer stetig wachsenden Beliebtheit.



Der von Edith Scholz zusammengestellte Programm-Mix mit seinem hohen Niveau, das sowohl Profis wie auch junge Hochschulabsolventen böten, wäre ohne das langjährige Engagement der Sparda-Bank als Hauptsponsor nicht möglich, erläuterte Steinert-Neuwirth. Auch 2018, dann bereits zum 10. Mal, werde das Kreditinstitut das "familiäre Gemeinschaftserlebnis" mit einer namhaften Summe unterstützen, wie Markus Lehnemann, Vorstandsmitglied der Sparda-Bank Nürnberg, bei der Vorstellung des Programms versicherte.

Traditionell beginnt die Reihe am Muttertagssonntag, in diesem Jahr am 14. Mai – wie schon häufiger nicht hinter dem durch Bauarbeiten "verhinderten" Schloss, sondern vor der Orangerie. Klassische und romantische Musik von Beethoven und Schumann präsentieren Felix Klieser (Horn) und Christof Keymer (Klavier). Das Besondere dabei: Der 26-jährige Klieser wurde ohne Arme geboren, spielt sein Instrument mit dem Fuß und zählt zu den besten Hornisten der Welt. "Ich pfeif’ auf die Oper!" lautet das Motto am 28. Mai: Der Österreicher Nikolaus Habjan, der auch beim diesjährigen Figurentheater-Festival mit dabei ist, pfeift(!) zu Daniel Nguyens Klavierklängen berühmte Opernarien.

Ein Muss für Sinti-Swing-Fans stellt der Auftritt des "Romeo Franz Ensemble" mit Joe Bawelino an der Jazzgitarre am 11. Juni dar: Neben Swing-Standards erklingen auch Walzer, Latins und Musettes. Zwei Klaviere, ein Keyboard, eine Geige und Live-Elektronik fährt das "Elektroakustische Gremium" am 18. Juni auf: Der Erlanger Stefan Poetzsch, der Kubaner Alberto Diaz und Jürgen Brauner spielen zeitgenössische Musik, zumeist Uraufführungen.

Direkt von ihrer Abschlussprüfung kommen die Studierenden der Berufsfachschule für Musik Nürnberg am 2. Juli nach Erlangen und präsentieren im Kinder- und Familienkonzert in drei Ensembles Jazz, Pop und Klassiker der Rockgeschichte. Barock-Musik, Oper und Filmmusik interpretiert das "Duo Pasculli" mittels Harfe und Oboe am 16. Juli. Im Sommer 2015 in Würzburg gegründet, spielt das "Hofgarten Quartett" mit seinen jungen Mitgliedern am 30. Juli klassische Streichquartett-Musik. Mit Latin, Soul, Funk, Pop-Songs mit südamerikanischen Rhythmen, zehn Musikern und einer Sängerin endet mit "Mambo Franconia" am 6. August die "Schlossgartenkonzerte"-Reihe.

Die Konzerte beginnen um 11 Uhr. Bei Regen bilden Ladeshalle, E-Werk und Redoutensaal Ausweichquartiere. Ein Programmheft liegt aus.

mko