Erlangen: Mädchen vor Sturz ins Eis-Wasser gerettet

Kleine krallte sich an Baumstamm fest und konnte sich nicht länger festhalten — Frau hörte die Hilferufe - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Nur knapp ist ein kleines Mädchen in Bruck vor einem schlimmen Unglück bewahrt worden. Schuld sollen die Biber sein.

Glück im Unglück: Claudia Berninghaus hat das kleine Mädchen von diesem Baumstamm gerettet, unter dem es sich fest geklammert hatte. © Klaus-Dieter Schreiter



Glück im Unglück: Claudia Berninghaus hat das kleine Mädchen von diesem Baumstamm gerettet, unter dem es sich fest geklammert hatte. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Mit ihrem Hund geht Claudia Berninghaus aus der Goerdelerstraße gerne am Bachgraben hinter ihrem Wohnblock spazieren. Am letzten Donnerstag war sie dort, wo das kleine Rinnsal zu einem romanischen See aufgestaut ist, auch wieder unterwegs. Noch reichlich Natur gibt es dort, und auch die Biber scheinen sich dort wohl zu fühlen. Sie haben bereits kräftig gearbeitet und gut zwei Dutzend zum Teil mächtige Stämme umgelegt. Ein solcher Stamm ist vom Ufer auf eine kleine Insel gefallen, und die ist nun für die Kinder aus dem Wohngebiet zu einem interessanten Spielplatz geworden. Denn nun können sie über diesen Stamm auf die Insel krabbeln, haben sogar schon Tisch und Stühle dort rüber geschafft.

Claudia Berninghaus beobachtet das bereits seit Wochen und hat jedes Mal ein mulmiges Gefühl, wenn sie die Kinder über das Wasser balancieren sieht. So war das auch am letzten Donnerstag. Zwei Kinder, erzählt sie, hätten auf der Insel herumgeturnt, ein kleines Mädchen habe derweil auf dem Stamm gesessen, der zur Insel hinüber führt. Als sie mit ihrem Hund bereits weiter weg gewesen sei habe sie die Schreie des Mädchens gehört. „Hilfe, ich kann mich nicht mehr halten“, habe die Kleine gerufen, erzählt Berninghaus noch immer aufgeregt. Sofort sei sie zurück gelaufen und habe gesehen, wie das Mädchen, das sie auf etwa vier Jahre schätzt, unter dem Stamm ganz knapp über dem Wasser hing und sich mit Händen und Füßen festkrallte.

Ein Junge, der offenbar ihr Bruder war, habe auf dem Stamm gesessen und zusammen mit einem anderen Mädchen vergeblich versucht, die Kleine herauf zu ziehen. Das Mädchen habe immer mehr geschrien, weil sie die Kräfte verließen, erzählt Claudia Berninghaus.

Ein Ehepaar sei achtlos vorbei gegangen, aber sie sei sofort ins knietiefe, eiskalte Wasser gestiegen und habe das Mädchen aus seiner misslichen Lage befreit. Freilich sei sie dabei klatschnass geworden, und auch das Mädchen sei nicht trocken geblieben, weil es nach dem Loslassen ins Wasser gefallen sei. „Ich habe sie an Land getragen und nach Hause zu ihrer Mutter gebracht“.

Dann habe sie gleich bei der Stadt angerufen um zu erreichen, dass die Gefahrenstelle beseitigt wird. Dort habe man ihr versprochen, dass man die Angelegenheit an das Umweltamt weiter geben werde. Dessen stellvertretender Leiter Günter Simon sagte den Erlanger Nachrichten auf Anfrage, das Gewässer sei nicht Eigentum der Stadt. Man werde jedoch den Eigentümer informieren und ihn auffordern, sich um die Beseitigung der Gefahrenstelle zu kümmern. Damit nicht noch Schlimmeres passiert dort in dem kleinen Biberland.

KLAUS-DIETER SCHREITER