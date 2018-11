Erlangen: Mann verfolgte Frau und trat auf sie ein

Der Täter soll wirr geredet haben und ist auf der Flucht - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Eine junge Frau wurde am Freitag von einem Unbekannten verfolgt und getreten. Die Frau wurde von einem Passanten gerettet, der Täter entkam jedoch. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise geben können.

Im Erlanger Stadtteil Sieglitzhof musste die Polizei am Freitag gegen 21 Uhr ausrücken, da ein Mann eine junge Frau verfolgte und wirr redete. In der Anderlohrstraße fanden die Beamten einen Hinweis auf die gemeldete Tat und den gesuchten Mann. Eine Gruppe Menschen war ebenfalls mit ihm in Kontakt gekommen. Aus Angst vor seinem Verhalten rannte die Gruppe davon. Eine 19-Jährige stolperte bei der Flucht und fiel zu Boden. Der unbekannte Mann folgte ihr weiterhin und trat auf sie ein, als er zu ihr aufschloss.

Ein Passant griff ein und schlug den Täter in die Flucht. Er entkam zusammen mit seinem Fahrrad. Der Mann konnte jedoch wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hat eine hagere Figur sowie dunkelblonde Haare und einen 3-Tage-Bart.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich bei der Polizei unter 09131/760115 melden.

