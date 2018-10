Erlangen: Mann versucht zwei Polizisten zu beißen

Es besteht die Vermutung, dass er unter Drogeneinfluss stand - vor 48 Minuten

ERLANGEN - Zwei Polizeibeamte wollten am Freitagmittag am Erlanger Bahnhofsplatz einen verwirrten Mann ins Krankenhaus bringen. Doch der 34-Jährige wehrte sich auf eine außergewöhnliche Art und Weise.

Am Freitagmittag trafen in Erlangen am Bahnhofsplatz zwei Polizeibeamte auf einen 34-Jährigen. Da der Mann stark verwirrt war, wollten die Beamten ihn in ein Krankenhaus bringen, doch er flüchtete. Die Polizisten holten ihn jedoch schnell ein und hielten ihn fest. Dabei versuchte der 34-Jährige die beiden Beamten zu beißen. Nachdem er in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde ihm deshalb noch Blut abgenommen. Dadurch wollen die Polizisten herausfinden, ob der Mann unter Drogeneinfluss stand.

