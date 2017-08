Erlangen: Mann wegen Kinderpornografie-Besitz verurteilt

ERLANGEN - Etwa 3000 Fotos und 700 Videos hatte der Angeklagte über Jahre auf diversen Speichermedien angehäuft. Nun wurde er dafür in Erlangen zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Schon vor der Verhandlung in Erlangen hat der mutmaßliche Täter selbst Konsequenzen gezogen: Er befindet sich in Therapie.

Wie ein Häuflein Elend wirkt der 35-Jährige auf der Anklagebank, wie er mit gefalteten Händen vor sich auf die Tischplatte starrt, kleinlaut und niedergeschlagen. In der Anklageschrift wird ihm in sieben Fällen vorgeworfen, sich kinderpornographisches Material beschafft, es besessen und verbreitet zu haben.

Insgesamt rund 3000 Fotos und über 700 Videos fanden die Ermittler auf einem Rechner, zwei Laptops, dem Handy und mehreren Festplatten des mutmaßlichen Täters. Die Videos haben zusammengerechnet eine Laufzeit von zirka 117 Stunden.

In dem Material werden Kinder sowohl "unter besonderer Hervorhebung der Geschlechtsteile nackt gezeigt", als auch durch verschiedene sexuelle Handlungen oral, vaginal und anal missbraucht.

"Das stimmt soweit", räumt der Angeklagte die Vorwürfe gleich zu Beginn der Verhandlung ein. Er sei aber bereits seit über einem Jahr in ambulanter Verhaltenstherapie. "Ich will wirklich dran arbeiten, das tut mir richtig gut."

Derzeit versuche er dort herauszufinden, woher seine Pädophilie komme, die er als einen seit etwa zehn Jahren laufenden, "schleichenden Prozess" beschreibt. Selbst sei er als Kind aber kein Opfer sexueller Gewalt geworden.

Warum er das Material nicht nur besessen, sondern auch weiterverbreitet habe, will die Staatsanwältin vom Angeklagten wissen.

Die Internetplattform, von der er das Material bezog, sei eine Tauschbörse gewesen, man habe nur Material bekommen, wenn man auch selbst welches zur Verfügung gestellt habe, so der 35-jährige Verkäufer vor Gericht.

Die Frage, ob ihm bewusst gewesen sei, dass Kinder missbraucht werden, um solche Bilder zu erzeugen, bejaht er. Sein Verteidiger betont in seinem Plädoyer, dass sein Mandant "rein passiv" gewesen sei und sich nie selbst an einem Kind vergangen habe.

Richter Wolfgang Gallasch verurteilt den Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, die drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Außerdem muss er 3000 Euro an den Kinderschutzbund zahlen, seine Therapie wöchentlich fortführen und dem Gericht regelmäßige Nachweise darüber vorlegen.

Positiv wird dem Verurteilten angerechnet, dass er nach der Hausdurchsuchung selbst Konsequenzen gezogen und sich Hilfe gesucht hat, dass er nicht vorbestraft und geständig ist.

"Entsetzt" war Richter Wolfgang Gallasch darüber, dass jemand so etwas mache, der selbst Vater eines sechsjährigen Sohnes ist. Dieser lebt bei der Ex-Lebensgefährtin des Täters.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

