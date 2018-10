Erlangen: Mann wird erst bespuckt, dann mit Fäusten geschlagen

vor 2 Stunden

ERLANGEN - Ein junger Mann wurde Sonntagnacht in Erlangen Opfer sinnloser Gewalt: Erst geriet er mit einem Mann in Streit, nachdem dieser ihn grundlos angespuckt hatte, dann wurde er von vier Unbekannten umringt und geschlagen.

Gegen 2 Uhr morgens verständigte ein junger Mann die Polizei und berichtete, dass er von mehreren unbekannten Männern mit den Fäusten geschlagen worden sei.

Weiter schilderte er den Beamten, dass er zuvor mit einem Mann am Hugennottenplatz in Streit geraten war, nachdem ihm dieser grundlos auf die Schuhe gespuckt hatte. Mit einem Begleiter des Mannes wollte der Geschädigte in der Apothekergasse ein klärendes Gespräch über den Streit führen, als plötzlich vier Unbekannte hinzukamen und ihn umringten. Die Männer fingen an ihn mit Fäusten zu taktieren, wodurch er leicht verletzt wurde. Die unbekannten Täter flüchteten, eine Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Kurze Zeit später rief das Opfer jedoch erneut bei der Polizei an, denn in einer Diskothek in der Innenstadt hatte er einen der Täter wiedererkannt. Die Polizei konnte dessen Personalien aufnehmen. Die weiteren Täter müssen noch ermittelt werden.

Wer Hinweise zu der Auseinandersetzung hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 09131 760-115 an die Polizei in Erlangen zu wenden.

