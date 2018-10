Erlangen: Mann zückt Messer gegen Mitbewohner

Ein Streit vor dem Anwesen eskalierte - 09.10.2018 15:15 Uhr

ERLANGEN - Während eines Streits zwischen zwei Mitbewohnern griff einer im Erlanger Stadtteil Bruck plötzlich zum Messer. Der andere wehrte sich daraufhin auf bissige Weise.

Vor einem Anwesen im Erlanger Stadtteil Bruck kam es am Montag gegen 14 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitbewohnern. Ein 22-Jähriger stritt mit einem 25-Jährigen wohl wegen eines Ereignisses in der Vergangenheit. Das Gespräch eskalierte. Der Ältere griff zum Taschenmesser und verletzte seinen Kontrahenten am Handrücken, wie die Polizei Erlangen mitteilte. Der Jüngere ließ sich das nicht gefallen - und biss zu. Der 25-Jährige erlitt dabei eine Verletzung am Finger.

Auch wenn sich die Männer nur leichte Verletzungen an den Händen zuzogen, wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat beim 25-Jährigen die Tatwaffe - ein kleines Taschenmesser - sichergestellt. Die Polizeiinspektion hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die zwei Streithähne haben sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.