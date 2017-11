Erlangen: Markgrafenpaar übernimmt Narrlanger Zepter

ERLANGEN - Strahlen, lächeln, fröhlich sein – ein wenig merkt man dem neuen Markgrafenpaar der Karnevals-Gesellschaft Narrlangia Rot-Weiß die Aufregung schon an, als sie zu den Fanfaren der Effeltricher Jagdhornbläser den Thron besteigen.

Die Gardemädchen präsentierten ihr tänzerisches Können, und Wulli Wullschläger wurde zum „Ritter“ geschlagen. Foto: Torsten Hanspach



Im Redoutensaal hatten sich die Karnevalsbegeisterten sowie zahlreiche Gäste, darunter auch Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik mit Familie, eingefunden, um das erste Großereignis der diesjährigen Saison mit Show und Tanz prachtvoll zu feiern.

Viel Beifall erhielten die Jugendformation aus Langenzenn für die tänzerische Interpretation des Films "Titanic", die Marschtanzgruppe "Blue Magic" aus Linz sowie die Fünkchen in ihren Smiley-Kostümen. Albrecht Mikulaschek, der galant durch den Abend führte, begrüßte die Gäste, darunter die Brucker Gaßhenker und das Jugend-Markgrafenpaar Theresa Nagel und Leon Wölfel, bevor die Junioren- und Jugendtanzmariechen Christine Birnbaum, Franca Eberlein und Lena Braun — erstmals in Dreierformation — ihr Können zeigten.

Dann wird es tierisch Ernst: durch ein Rosenspalier betritt das Markgrafenpaar gefolgt vom Hofstaat die Bühne. Karl und Wilhelmine von Narrlangen haben sich auf den Eröffnungswalzer mit einer besonderen Choreografie vorbereitet und erobern die Herzen der Gäste im Nu.

Eine ihrer ersten Amtshandlungen ist der Ritterschlag für die "Ritter des geschliffenen Wortes und der Spitzen Zunge". Damit ehrt die Karnevals-Gesellschaft besondere Persönlichkeiten in der fünften Jahreszeit. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Sonja Tonn und Wulli Wullschläger, das derzeit erfolgreichste Erlanger Musikduo.

In einer sehr persönlichen Laudatio würdigte die SPD-Bundestagsabgeordnete und bisherige "Ritterin" Martina Stamm-Fibich das Engagement von Wulli und Sonja, die weit über die Musikkneipe "Strohalm" hinaus geschätzt sind und deren gemeinsamen künstlerischer Weg zahlreiche Anekdoten begleiten.

Ganz zünftig mit dem Schwert erhalten die beiden den Ritterschlag. Obwohl wie immer witzig, merkt man ihrer Dankesrede deutlich an, wie sehr sie sich geehrt fühlen. Und natürlich geht anschließend die Post ab im Saal, als Wulli und Sonja zu Gitarre und Mikrofon greifen und sich mit ihrem Können bei allen Anwesenden bedanken. Mit Tanz, Glanz und Glitter rauscht der prunkvolle Abend auf sein furioses Finale zu und beweist einmal mehr, dass die Kunst des Karnevals in Erlangen eine Hochburg hat.

Die nächsten Highlights der Narrlangia sind die Kinderinthronisation am 7. Januar in St. Xystus und die Seniorenprunksitzung am 4. Februar im Aurachsaal.

