Erlangen: Mauer an Theodor-Heuss-Anlage wird bunt

Kunstprojekt der Michael-Poeschke-Grundschule und Jugendkunstschule - 29.07.2017 17:00 Uhr

ERLANGEN - Das gemeinsame Kunstprojekt "Die Mauer wird bunt" der Michael-Poeschke-Grundschule mit der Jugendkunstschule Erlangen (JuKS) ist in seine dritte und finale Runde gegangen.

Mädchen und Jungen der Michael-Poeschke-Grundschule legten gemeinsam Hand an: Das farbenfrohe Ergebnis kann sich sehen lassen. © Harald Hofmann



In der dreitägigen Kunstaktion gestalteten die Schüler gemeinsam mit der Künstlerin und JuKS-Dozentin Radka Tuhácková-Vogel den verbliebenen Mauerteil an der Theodor-Heuss-Anlage. Schon in den letzten beiden Jahren wurden Teile der Mauer von Schülern der Michael-Poeschke-Schule mit kräftigen Farben, neuen Formen und Mustern bemalt und besprüht, und diese haben den tristen Backsteinen einen neuen farbenfrohen Charakter verliehen.

"Ein Projekt, das den beteiligten Kindern ermöglicht hat, Kunst in ihrer unmittelbaren Umgebung selbst zu gestalten", erläutert Susann Schönburg von der JuKS das künstlerische Konzept, das einen persönlichen Bezug im öffentlichen Raum herstellen will. Wasserspielplatz, Bolz- und Bouleplatz als auch die Grünflächen machen die Theodor-Heuss-Anlage zu einem beliebten Treffpunkt für Familien und Kinder in der Sebaldussiedlung, dessen Charakter und Atmosphäre die kleinen Künstler schwer aufgepeppt haben.

hh