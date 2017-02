Erlangen: Mehr Beratung für Schwangere

Café in der Isarstraße hat jeden Freitag geöffnet - vor 54 Minuten

ERLANGEN - Es gibt ein neues Angebot für Schwangere, die sich Unterstützung in der Schwangerschaft und bei der Vorbereitung auf die Geburt und auf ihr Kind wünschen: Künftig hat an jedem Freitag von 9.30 bis 12 Uhr in der Familienpädagogischen Einrichtung in der Isarstraße 12 das „Offene Schwangerencafé“ seine Türen geöffnet.

(Symbolbild) © colourbox.com



(Symbolbild) Foto: colourbox.com



In lockerer Runde bekommen Schwangere Informationen, Rat und praktische Hilfe von Fachleuten zu allen Fragen rund um das Thema Schwangerschaft. Jedes so genannte Offene Café steht unter einem Thema: So werden etwa finanzielle Hilfen für Schwangere und junge Familien vorgestellt, Informationen zum Stillen und zur Flaschenernährung, zu gesunder Ernährung der Mutter, aber auch zur Ersten Hilfe am Kind gegeben. Besucherinnen erfahren zudem, welche Hilfen, Angebote und Treffpunkte es in Erlangen für frischgebackene Mütter oder Familien gibt.

Für das Offene Schwangerencafé haben sich Hebammen, Sozialpädagoginnen der Familienpädagogischen Einrichtungen der Stadt und Beraterinnen der Schwangerenberatungsstelle der Stadt und des Landkreises zusammengetan, um Frauen in dieser Zeit zu begleiten. Geschwisterkinder werden betreut. Das Angebot ist kostenfrei. In den Schulferien hat das Schwangerencafé geschlossen.

Interessierte können ohne Voranmeldung vorbeikommen. Nähere Informationen gibt es in der Einrichtung, Isarstraße 12, oder am Telefon: (0 91 31) 4 00 39 93.

en