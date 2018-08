Erlangen: Missglücktes Wendemanöver

vor 13 Minuten

ERLANGEN - Eine Wendemanöver auf dem Herzogenauracher Damm in Erlangen mit Folgen: Zwei verletzte Autofahrer und rund 11 000 Euro Schaden.

Ein 50-jähriger Fahrer aus dem Landkreis befuhr kurz am Freitag nach 22 Uhr den Herzogenauracher Damm mit seinem Pkw in Richtung Herzogenaurach. Ersten polizeilichen Ermittlungen zur Folge, wollte der 50-jährige sein Fahrzeug wenden.

Deshalb bog er kurz nach rechts in die Leipziger Straße ab und zog dann plötzlich sein Fahrzeug komplett herum, um in stadteinwärtiger Richtung weiterfahren zu können. Hierbei übersah er den Pkw einer 36-jährigen Erlangerin, die hinter ihm, ebenfalls in Richtung Herzogenaurach, unterwegs war.

In ihrem Pkw befand sich zu diesem Zeitpunkt noch ihr achtjähriger Sohn. Im Bereich der Einmündung kam es letztlich zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von mindestens 11 000 Euro entstand.

Die 36-jährige Erlangerin zog sich eine kleine Schnittwunde an der Hand zu, während ihr Sohn über leichte Kopfschmerzen klagte. Beide mussten jedoch nicht ins Krankenhaus, sondern konnten vom vor Ort befindlichen Rettungsdienst behandelt werden.

Da beide Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Herzogenauracher Damm war für kurze Zeit gesperrt.