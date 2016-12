Erlangen: Misstrauen gegen Frankenhof-Umbau

ERLANGEN - Die anstehende Umgestaltung des Freizeitzentrums Frankenhof zu einem Kultur- und Bildungscampus (KuBiC) bewegt die Bürger im Süden der Zentralstadt. Die wichtigsten Befürchtungen sind, durch die Zentralisierung vieler Funktionen auf das neue Haus werde es vermehrt Park- und Lärmprobleme geben.

Der Frankenhof (hier der Blick vom Nordwesten) soll aufgestockt werden, hinzu kommen neue Einrichtungen. Foto: Foto: Sippel



Auf einer gut besuchten Informationsveranstaltung im großen Saal des Frankenhofs – der nach dem Umbau des Hauses weitgehend erhalten bleiben soll – wurde vom scheidenden Kulturreferenten Dieter Rossmeissl und seiner Nachfolgerin Anke Steinert-Neuwirth noch einmal der große, bunte Strauß der künftigen Nutzungen präsentiert. Neben den bewährten Funktionen als Haus für die (künftig auf mehr Platz angesiedelte) Jugendkunstschule und viele Vereine sollen künftig die städtischen Sing- und Musikschule, das Deutsch-Französische Institut (dFI) und Teile der Volkshochschule ihre Räume im KuBiC finden. Neu hinzu kommen ein Bürger-Kulturbüro mit angrenzendem Gastronomiebereich sowie, auf der östlich angrenzenden Fläche des Frankenhofs, eine Kindertagesstätte mit 35 Plätzen.

Das „Sahnehäubchen“ des neuen Frankenhofs soll ein Musik- und Multifunktionssaal in einem neu zu schaffenden Tiefgeschoss werden, der rund 200 Plätze erhalten soll. Der Saal soll dort entstehen, wo sich heute der Zugang zum (bis zum Frühsommer bestehenden) Hallenbad befindet. Dieser Gang, der baulich eigentlich zum Frankenhof-Areal gehört, wurde bisher als Zugang zum Bad sozusagen zweckentfremdet und wird durch den Abriss des Bades und den Umbau wieder ins Gebäude hineingeholt.

Wenig Veränderungen an seiner markanten Erscheinung wird es am Wohnturm geben, auch wenn dieser innen stark umgebaut wird und künftig auch barrierefreie Gästezimmer erhalten wird. Der Charakter eines Gästehauses wird beibehalten, wenn auch in einige Etagen Teile der Stadtverwaltung einziehen werden.

Gewonnen werden die benötigten zusätzlichen Flächen vor allem durch einen Teilneubau des Frankenhofs an der Südlichen Stadtmauerstraße. Hier werden die bestehenden zwei Geschosse künftig auf drei erhöht, zudem gehen zwei Etagen des verlängerten Baukörpers fast bis zur Ecke Raumerstraße und überformen die Kindertagesstätte, die dort im Erdgeschoss entstehen wird. Darüber werden künftig die Räume der Sing- und Musikschule eingerichtet, im dritten Stockwerk des Baukörpers werden sich die Räume des deutsch-französischen Instituts befinden, das jetzt noch im Egloffsteinschen Palais residiert.

Nach der Informationsveranstaltung konnten die Besucher zusammen mit dem Architekten und den Vertretern der Stadt die aufgehängten Pläne im Detail diskutieren. Foto: Foto: Millian



In der Informationsveranstaltung erläuterte der Landschaftsplaner, der den in einem Architektenwettbewerb preisgekrönten Entwurf des Fürther Architektenbüros von Bernhard Heid begleitet, dass der derzeitige Baumbestand fast komplett erhalten werden kann – es muss lediglich ein einziger Baum gefällt werden.

Auch die von Anwohner befürchteten Auswirkungen des künftig größeren Baukörpers werden sich nach Überzeugung der Kulturreferenten und des Architekten in Grenzen halten, zumal die oberen Baukörper leicht zurückversetzt sind und somit eine sanfte Stufung ergeben. Die Befürchtungen von Anwohnern auf der Nordseite der Südlichen Stadtmauerstraße, der größere Baukörper beeinträchtige die Raumwirkung, sei unbegründet, zeigt sich Baureferent Josef Weber überzeugt.

Der wichtigste Einwand der Anwohner aber ist, die zusätzlichen Nutzungen des Hauses würden die bereits bestehende Parkraummisere verschlimmern. Zudem würden an- und abfahrende Fahrzeuge – das zielt auch auf die Kindertagesstätte – den Gesamtverkehr in der Straße nicht unwesentlich erhöhen und vor allem Kurzparkplätze belegen. Auch der Einzug der Sing- und Musikschule werde dazu beitragen, zudem müsse befürchtet werden, dass es mit der Musikschule laut werden könnte.

Beiden Fragen wollten Oberbürgermeister Florian Janik und die Verwaltung nicht aus dem Weg gehen, sehen aber Lösungen. Der OB verwies darauf, dass es bei den zusätzlichen Funktionen des Hauses keine eigentliche Mehrung gebe, da diese Institutionen bereits im Viertel seien. Für Besuchern von Kursen und Veranstaltungen sei zudem ein Weg von Parkhaus an der Henkestraße („notorisch unterbelegt“) bis zum KuBiC zumutbar – die Stadt werde sich überlegen, wie man Eintrittskarten und Parkgebühren miteinander kombinieren könne.

Und der Musikschule wird, so ist die künftige Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth überzeugt, Ruhe nach Außen dadurch verordnet, dass sie verschlossene Schallschutzfenster erhält. Ersticken muss drinnen trotzdem niemand – eine leistungsfähige Belüftung sorgt für ausreichend frische Luft in den Übungsräumen.

Blieb schließlich nur noch das Unbehagen daran, dass das beliebte Hallenbad weichen muss und dass die Stadt durch den Denkmalschutz zum Erhalt des Frankenhofs genötigt wurde. Die fast 30 Mio. Euro Umbaukosten – die Hälfte wird nach Bundeszuschüssen wohl der Stadt bleiben – fallen da kaum ins Gewicht.PETER MILLIAN