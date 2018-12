Erlangen: Mit Falschgeld auf Weihnachtsmarkt bezahlt

ERLANGEN - Unbekannte haben bei der Waldweihnacht in Erlangen mit Falschgeld bezahlt. Das echte Wechselgeld haben die Täter behalten: Etliche hundert Euro.

Falschgeld (Symbolbild). © dpa



Die bislang unbekannten Täter zahlten am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 14.20 Uhr an verschiedenen Ständen des Weihnachtsmarktes am Schloßplatz mit gefälschten Banknoten. Die Betrüger erhielten entsprechendes Rückgeld, womit sie schließlich die Flucht ergriffen. Sie erlangten mehrere hundert Euro Beute.

Beide Täter sind männlich, etwa 1,70 Meter groß, schlank und haben südländisches Aussehen. Einer der beiden ist etwa 30 Jahre alt, der andere etwa 40 Jahre alt. Der Jüngere trägt schwarze, mittellange, wellige Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er mit einem grauen Pullover bekleidet.

Der ältere Täter trägt kurze schwarze Haare und war zum Tatzeitpunkt ebenfalls unrasiert. Er trug eine dunkle Jacke, Jeans sowie eine Wollmütze. Die Polizei warnt vor einem weiteren Auftreten der Betrüger. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (09 11) 21 12 33 33.

