Erlangen: Mit farbenfrohem Feuerwerk ins neue Jahr

Tausende feierten in der Innenstadt die Silvesternacht - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein farbenfrohes Feuerwerk haben die Erlanger auch an diesem Silvester entzündet, um das neue Jahr mit viel Licht und lauten Böllern zu empfangen.

Ein farbenfrohes Feuerwerk haben die Erlanger auch an diesem Silvester entzündet, um das neue Jahr mit viel Licht und lauten Böllern zu empfangen. Die Innenstadt hatte sich bereits ab dem frühen Abend in eine Partymeile verwandelt, auf der sich bis Mitternacht einige tausend Menschen versammelten, um den Jahreswechsel in ausgelassener Stimmung feiern.. © Torsten Hanspach



Die Innenstadt hatte sich bereits ab dem frühen Abend in eine Partymeile verwandelt, auf der sich bis Mitternacht einige tausend Menschen versammelten, um den Jahreswechsel in ausgelassener Stimmung zu feiern.

Überwiegend friedlich ging es am Hugenottenplatz zu, wo zumeist junge Leute, aber auch Familien den Countdown erleben wollten. Und auch vor den Arkaden, in der Nürnberger Straße und auf dem Schlossplatz schallte Musik aus mitgebrachten Boxen oder den Fenstern der geöffneten Lokale.

Und pünktlich um null Uhr schossen unzählige Raketen und Feuerwerksbatterien ihre Farbenpracht in den Himmel, zündeten Böller und Wunderkerzen und lagen sich wildfremde Menschen plötzlich in den Armen, um sich gegenseitig Glück zu wünschen.

Doch nicht alle Erlanger erfreuen sich am Feuerwerk. Je ausgelassener die Hobbyfeuerwerker am Hugenottenplatz, um so größer werden die Sorgen von Johannes Mann, Pfarrer der evangelischen Hugenottenkirche. Diese wohl bedeutendste Kirche Erlangens wirkt äußerlich wie ein solides Bollwerk, dem neuzeitliches Feuerwerk nichts anhaben könnte.

Doch im Gegenteil: Vor über dreihundert Jahren erbaut, bestehen der Dachstuhl und große Teile des Turms aus leicht entzündlichem Holz. Zudem sind die Fenster nicht aus Sicherheitsglas, so dass eine verirrte Rakete schnell zu einer Katastrophe führen könnte. "Es gab schon Neujahrstage, da habe ich die Reste von mehr als zwanzig Raketen auf der Galerie des Turms aufgesammelt", erzählt Mann sorgenvoll. "Nicht auszudenken, wenn da eine unbemerkt durch ein Fenster geflogen wäre."

Mit der Stadtverwaltung und den Ordnungsbehörden habe er bereits intensiv nach einer Lösung gesucht. Doch die Personalsituation von Polizei und Feuerwehr lasse die Durchsetzung des Sprengstoffgesetzes, nach dem das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen verboten ist, nicht zu.

Keine Verbotszonen

Die Mitarbeiter der Straßenreinigung leisteten auch beim Jahreswechsel 2018/19 wieder ganze Arbeit. © Torten Hanspach



Und generelle Verbotszonen für Feuerwerk, wie sie in Nürnberg und jüngst auch in Fürth erlassen wurden, hat Erlangen nicht — vielleicht noch nicht. Zum Glück ist nichts passiert an diesem Jahreswechsel, obwohl einige Raketen unmittelbar zum Kirchturm hinaufjagen und ihn in Funken und Qualm hüllen.

Es war noch dunkel am Neujahrsmorgen, die letzten Feiernden machten sich auf den Heimweg, da hatten die Mitarbeiter der Straßenreinigung bereits ganze Arbeit geleistet: In aller Früh wurden die Spuren der Nacht, zumeist leere Flaschen und Reste des Feuerwerks, mit Kehrmaschine und Besen beseitigt, so dass die Fußgängerzone bereits um 6 Uhr wieder aussah, als wäre nichts gewesen.

Reinigungskräfte, aber auch alle Helfer von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst und viele mehr, die in dieser Nacht für Sicherheit und Ordnung gesorgt haben, leisteten also auch bei diesem Jahreswechsel wieder eine richtig tolle Arbeit.

TORSTEN HANSPACH