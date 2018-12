Erlangen: Mit Franken-Motiven durch 2019

Kalender von Wolfgang Schmidt präsentiert zwölf "stille" Motive - vor 47 Minuten

ERLANGEN - Ein Streifzug durch romantische Ecken: Der neue "Franken"-Kalender 2019 des Heroldsbacher Künstlers Wolfgang Schmidt ist erschienen.

Stillleben mit Ruhe: Den Hühnerhof samt Bienenstock fand Wolfgang Schmidt in Lützelsdorf. © Repro: Harald Sippel



Stillleben mit Ruhe: Den Hühnerhof samt Bienenstock fand Wolfgang Schmidt in Lützelsdorf. Foto: Repro: Harald Sippel



Kennen Sie Lützelsdorf? Dort, im Ortsteil von Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz, gibt es noch freilaufende Hühner. Ist Ihnen Leidingshof ein Begriff? Auch diesbezüglich wird man in der "Fränkischen", oberhalb von Streitberg, fündig. Doch es gibt auch Anderes, teilweise viel Bekannteres: Ein "Quellenhäusla" im Höllental, das Schloss in Buttenheim, die Wandelhalle in Bad Steben, ein Schuppen in Forchheim, ein Weiher bei Poppendorf, das Schloss Wiesenthau oder der Schlossgarten Erlangen (hier unverzeihlicherweise als "Schlosspark" tituliert) – all diese Orte hat Wolfgang Schmidt auf seinen Fahrten über Land aufgesucht, fotografiert und sich dann zuhause in seinem Atelier an die Arbeit gemacht. Und die geht so: Schmidt malt seine Bilder nach seinen Foto-Vorlagen großteils sehr realistisch, gibt ihnen aber häufig einen aquarellistischen Touch, der sich in so manches Bild schleicht. "Idylle" hat er für 2019 als Jahresmotto ausgegeben, und das ist keine leere Versprechung: Die Ruhe in der Landschaft und in den Bildern ist nahezu greifbar.

"Franken" mit zwölf Motiven ist bei Thalia für 20 Euro erhältlich.

www.wolschmidt.de

mko