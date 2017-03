Erlangen: Mit kostenlosem Bus zum Shoppen

ERLANGEN - Weil die Einkaufsmöglichkeiten in Dechsendorf nicht gut sind, will der Ortsbeirat einen kostenlosen "Bürgerbus" zum Heßdorfer Gewerbepark einrichten. Eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heßdorf soll das Projekt ermöglichen.

Einkaufen mit dem Bürgerbus: Was die Heßdorfer bereits lange können soll nun auch den Dechsendorfern möglich werden. Sie dürfen den Heßdorfer Bus nutzen. © Klaus-Dieter Schreiter



Eigentlich gibt es mit der Linie 202 einen Bus zwischen Dechsendorf und Heßdorf, doch der hält nicht am Gewerbepark Heßdorf. Laut dem Dechsendorfer Ortsbeiratsvorsitzenden Norbert Essler sind die Versuche der Gemeinde Heßdorf und auch der Stadt Erlangen bislang gescheitert, dort eine zusätzliche Haltestelle einrichten zu lassen.

Einen Schwenk durch den Gewerbepark lehnt der Betreiber offenbar ab, um die Attraktivität der Linie nicht zu gefährden. Eine Haltestelle an der Staatsstraße kommt derzeit für das Staatliche Bauamt wegen der Nähe zur Autobahnausfahrt und des dichten Verkehrs nicht in Frage. Eine Station Gewerbepark würde jedoch auch aus Sicht der Dechsendorfer Bürger Sinn machen, weil es dort alle Einkaufsmöglichkeiten gibt, die in Dechsendorf nicht vorhanden sind. Zwar ist der Radweg zwischen Dechsendorf und dem Gewerbepark ausgebaut worden, aber für nicht ganz so mobile Mitbürger sind die gut 1000 Meter doch recht beschwerlich.

Weil auch die Heßdorfer Bürger mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut in ihren Gewerbepark gelangen, ist von der Gemeinde mit Hilfe des Seniorenbeirats vor mehr als zwei Jahren ein Bürgerbus ins Leben gerufen worden. Der fährt montags und donnerstags durch die Heßdorfer Ortsteile und endet im Gewerbepark. Die Nutzung ist kostenlos, die Fahrer fahren ehrenamtlich. Bei ihnen steht eine Spendenbox die stets so gut gefüllt sei, dass die Unkosten gedeckt werden könnten, berichtete Norbert Essler während der Ortsbeiratssitzung. Diesen Bürgerbus möchte er nun auch für Dechsendorf testen. Essler hat bereits mit Heßdorfs Bürgermeister Horst Rehder gesprochen.

Der würde den Ford Transit seiner Gemeinde für Dechsendorf als Einkaufsbus vorerst kostenlos zur Verfügung stellen, berichtete der Vorsitzende.

Einhellige Zustimmung

Während der Sitzung seines Gremiums hat er die Idee vorgestellt und fand bei den zahlreich anwesenden Seniorinnen und Senioren sofort einhellige Zustimmung. Sie würden eine solche private Busverbindung gerne nutzen, um sich mit dem täglichen Bedarf einzudecken. Es haben sich sogar schon drei ehrenamtliche Fahrer gefunden. Demnächst soll eine Besprechung stattfinden, während der Termine und Fahrtroute festgelegt werden sollen. Angedacht ist, den gesamten Ort vom Kreisverkehr in der Röttenbacher Straße bis zum Dechsendorfer Weiher und auch Kleindechsendorf auf der Südseite der Weisendorfer Straße abzudecken.

KLAUS-DIETER SCHREITER