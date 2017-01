Erlangen: Mit Linus und Mila ins neue Jahr

ERLANGEN - Meistens gibt es ein erstes Neujahrsbaby, 2017 aber sind es gleich zwei: Sandra Schwanethal hat mit Linus und Mila Zwillinge entbunden.

Die ersten Erdenbürger, die in der Erlanger Kinderklinik geboren wurden: die Zwillinge Mila (links) und Linus (rechts) auf dem Arm des strahlenden Vaters Martin Schwanethal. © Horst Linke



Die Mama ist noch etwas schwach, aber wohlauf und auch den Neugeborenen geht es „prima“, berichtet Alexander Hein, Oberarzt in der Frauenklinik des Erlanger Universitätsklinikums. Da Mutter Sandra Schwanethal (30) aus Kalchreuth erst in der 36. Schwangerschaftswoche gewesen ist, seien die zwei Säuglinge zwar noch etwas klein, das habe aber keine Auswirkungen für die Kinder, sagt Hein, der am Neujahrstag Dienst hat.

Kurz nach sieben Uhr morgens kam Linus auf die Welt, wenig danach sofort seine Schwester Mila: die beiden Babies sind die ersten Erdenbürger, die das Licht der Welt im Erlanger Universitätsklinikum erblickt haben.

Linus wog bei der Geburt 2380 Gramm, Mila 2740 Gramm.

sc