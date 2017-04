Erlangen: Mit Metallstange Autos demoliert

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Ein aufmerksamer Taxifahrer hat der Polizei am Samstag in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 5.30 Uhr mitgeteilt, dass ein bislang unbekannter Täter mehrere Fahrzeuge in der Münchner Straße in Erlangen mit einer Metallstange beschädigt.

Als der Täter von dem Taxifahrer angesprochen wurde, griff er zunächst den Taxifahrer an und flüchtete daraufhin rasch in nördliche Richtung vom Tatort.

Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief allerdings erfolglos. Gegen den Unbekannten wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Der festgestellte Sachschaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Mögliche Zeugen dieses nächtlichen Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon (0 91 31) 7 60-1 14 an die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

