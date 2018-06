Erlangen: Mit Motivation und Teamarbeit in die digitale Zukunft

Zwei Tage lang arbeiteten knapp 5000 Siemens-Mitarbeiter rund um den Globus gemeinsam an Konzepten und Ideen - 20.06.2018 12:00 Uhr

ERLANGEN - "Make digitalisation work" lautet das Motto, unter dem weltweit 4903 Siemens-Mitarbeiter an der Veranstaltung "Futureland" teilnahmen. In Teams wurden dabei innerhalb von zwei Tagen Konzepte und Ideen für die digitale Zukunft entwickelt. Das Siemens-Startup #iDea.company verwaltete dabei die komplette Veranstaltung.

Ideen sammeln für die digitale Zukunft: Siemens-Mitarbeiter aus aller Welt trafen sich virtuell und auch real — wie hier im Bild im ehemaligen Siemens Healthineers-Hochhaus in Erlangen. © Berny Meyer



An acht Standorten rund um den Globus, aber auch virtuell hatten sich 257 Teams gebildet, um gemeinsam spannende Aufgaben und Problemstellungen zu lösen. Der mit Abstand größte Standort war das ehemalige Siemens Healthineers-Hochhaus in Erlangen, wo sich an zwei Tagen um die 1000 Teilnehmer eingefunden hatten.

Zur Verfügung stand den Teams jeweils ein eigener Raum, in dem sie ihre Ideen voranbringen konnten. Außerdem wurden Laptops, 3D-Drucker und Laserschneider zur Verfügung gestellt, sodass der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren. Für einen vollen Magen sorgten Foodtrucks, an denen sich die Teilnehmer kostenlos mit allerlei Leckereien versorgen konnten. Mit entspannter Live-Musik klangen schließlich die Tage aus. Übernachtet wurde im Healthineers-Hochhaus, wo 400 Luftmatratzen zur Verfügung standen.

Die Hauptattraktion war jedoch der Wettbewerb, der über die zwei Veranstaltungstage hinweg stattfand. Dabei mussten die Teams möglichst viel der Futureland-Währung "SieCoins" sammeln, um sich gegen die anderen Teams zu behaupten. Die Teams verdienten sich diese Punkte, indem sie an speziellen Trainings teilnahmen oder die Jury von ihren Konzepten überzeugten.

Die Jury, bestehend aus Fachexperten, bewertete die Ideen vor allem nach dem Mehrwert für das Unternehmen. Dabei wurden bis zu fünf Punkte vergeben, die gleichzeitig als Multiplikator für die "SieCoins" dienten. Das Team mit der besten Idee konnte schließlich 10 000 Euro gewinnen.

Für die #iDea.company war die Veranstaltung neben dem Gewinn an innovativen Ideen auch ein Praxistest des Konzepts "Arbeit 4.0". Dieses sei bei immer mehr jüngeren Leuten beliebt, sagte Geschäftsführer Tony Schreiner.

Auch eine Mitarbeiterin bestätigte, dass es hochmotivierend gewesen sei, sich gemeinsam mit den Aufgaben rund um das Thema Digitalisierung zu beschäftigen — von der Verbesserung der Internetsicherheit bis hin zu neuartigen Zahlungsmethoden.

WOLFGANG SAUTER