Erlangen: Nächtliche Vandalismus-Tour

Unbekannte Täter legten mehrere Kleinbrände in Alterlangen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - In der Nähe des „Langen Johann“ sind in der Nacht von Sonntag auf Montag durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Reihe von Sachbeschädigungen verübt worden.

Bei mehreren Kleinbränden wurden Müll- bzw. Papiertonnen angezündet, die total ausbrannten. In einem Fall stand die Mülltonne unmittelbar an einem Gebäude, so dass auch die Hauswand in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die hinzugerufene Feuerwehr musste aufgrund von eventuellen Glutnestern den Putz auf mehreren Quadratmetern entfernen.

Ein Motorrad und Verkehrseinrichtungen wurden durch Gewalteinwirkung umgeworfen und hierbei beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf rund 3000 Euro. Zeugen dieser Ereignisse werden gebeten, sich unter (09131) 760-115 an die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

