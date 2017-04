Erlangen: Neue Basis für Kontakte zu Wladimir

ERLANGEN - Zivilgesellschaftlicher Austausch im Fokus: Eine Delegation mit Oberbürgermeister Florian Janik ist zum Start des neuen Diskussionsforums "Prisma" in Erlangens russische Partnerstadt Wladimir gereist.

Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (im Vordergrund) bei seinem Besuch in Wladimir. © Foto: privat



Auch wenn sich der Austausch mit Wladimir bisher von der zunehmenden politischen Entfremdung zwischen Ost und West unbeeindruckt zeigt, hielt es Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik doch angesichts der Sprachlosigkeit auf der zwischenstaatlichen Ebene für geboten, vor Ostern mit einer zehnköpfigen Delegation in die russische Partnerstadt zu reisen, um dort mit seiner Kollegin Olga Dejewa das Diskussionsforum "Prisma" aus der Taufe zu heben. Dahinter verbirgt sich der Versuch, ein zivilgesellschaftliches Dialogforum zu schaffen, in dem strittige Fragen mit dem Ziel besprochen werden sollen, füreinander Verständnis zu wecken. Die Idee dafür geht auf Altoberbürgermeister Dietmar Hahlweg zurück und führte zur Schaffung dieses Gremiums, für das beide Städte jeweils fünfzehn Personen benennen.

Bei der Gründungsversammlung am vergangenen Montag unter dem Motto "Aktuelle Fragen der Migrationspolitik" stellte sich in der gastgebenden Akademie für Verwaltung und Wirtschaft rasch heraus, wie notwendig der Meinungs- und Erfahrungsaustausch ist, denn auf beiden Seiten herrschen bei dem Thema vielfach noch Schlagworte und eine oberflächliche Betrachtungsweise. Umso wichtiger das einleitende Referat der Erlanger Historikerin und Leiterin des Gremiums von deutscher Seite, Prof. Julia Obertreis, mit einem geschichtlichen Überblick über Migration in Deutschland von den Hugenotten bis zu den Spätaussiedlern.

Im Lauf der Diskussion war es vor allem OB Janik ein Anliegen, keine Trennlinien zwischen den verschiedenen Migranten ziehen zulassen, gerade in Erlangen die interkulturelle Grundhaltung gestärkt zu wissen und den Neuankömmlingen alle Chancen zu bieten, um sich integrieren zu können. "Wir haben da eine ganz neue Basis für die Kontakte zu Wladimir geschaffen", zeigt sich Erlangens Oberbürgermeister nach seiner Rückkehr zufrieden "an dem sich zu beteiligen alle Aktiven aus der Zivilgesellschaft eingeladen sind. Ich freue mich deshalb schon heute auf die Fortsetzung des Dialogs im Herbst zu Fragen der Teilhabe". Am Rande der Begegnungen entstanden denn auch jetzt schon neue Verbindungen u.a. in den Bereichen Gewerkschaftsarbeit und Jugendparlament.

Zudem wurde die russische Fassung von "Komm wieder, aber ohne Waffen!" vorgestellt — eine vom Erlanger Partnerschaftsbeauftragten Peter Steger zusammengestellte und Ende 2015 auf Deutsch veröffentlichte Sammlung mit Erinnerungen von Wehrmachtssoldaten, die ihre Gefangenschaft in Lagern in und um Wladimir verbrachten.

Besonders beeindruckend gelang bei der Präsentation der Augenzeugenberichte von Wolfgang Morell aus Erlangen (Jahrgang 1922), der es sich nicht hatte nehmen lassen, noch einmal mit in jene Stadt zu reisen, wo man ihm vor 75 Jahren in einem Militärhospital das Leben rettete. Stationen seiner acht Jahre in unterschiedlichen Lagern brachte schließlich noch ausgesprochen gekonnt eine Schülertruppe auf die Bühne.

