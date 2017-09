Erlangen: Neue Wohnungen am Europakanal?

ERLANGEN - Der Bezirk will in den nächsten Jahren das Klinikum am Europakanal neu strukturieren. Alte Gebäude sollen abgerissen werden, neue entstehen. Dabei werden im Süden des Areals stattliche Flächen frei, die dann anderweitig genutzt werden könnten - beispielsweise für den Bau von Wohnungen.

Der Bezirk will das Klinikum am Europakanal umstrukturieren. Dadurch wird wohl eine große Grünfläche nicht mehr benötigt. Die Stadt streckt bereits ihre Fühler danach aus. © Kurt Fuchs



Die CSU-Fraktion hatte per Antrag die Verwaltung darum gebeten, das Ganze genauer zu prüfen. Im jüngsten Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss kam die Sache schließlich zur Sprache. "Wir könnten dort ein schönes Wohnumfeld bekommen, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen", meinte CSU-Rätin Gabriele Kopper. Und das sah nicht allein sie so.

Möglichkeiten nutzen

Laut einer Machbarkeitsstudie, die bereits den Stadtoberen erläutert worden ist, sollen künftig die medizinischen Gebäude des Klinikums eher auf der nördlichen Hälfte des Areals konzentriert werden. Der rund 15 ha große Bereich südlich der Kliniken, der bislang als "Reservefläche" ausgewiesen war, wird dann offenbar nicht weiter benötigt - und könnte verkauft werden. Eigentümer ist der Bezirk Mittelfranken.

Dass man nun alle Möglichkeiten nutzen möchte und die Finger nach diesem Waldstück ausstreckt, wurde nur allzu deutlich. "Wir haben unser Interesse bereits beim Bezirk hinterlegt", meinte OB Florian Janik. Und ÖDP-Rat Frank Höppel war von der Noch-Vision solchermaßen begeistert, dass er die Verwaltung dazu ermunterte, doch beim Bezirk "jedes Jahr nachzufragen" und immer dranzubleiben.

Die Stadtplaner haben den Bereich des Klinikums samt dem benachbarten Wohngebiet "In der Reuth" bereits genauer unter die Lupe genommen und von allen Seiten beleuchtet. Kurzum: "Die Fläche eignet sich insbesondere für den Wohnungsbau", heißt es da in der vorgelegten Analyse. Man sieht dort reichlich Platz für etwa 1000 bis 2500 Einwohner. Aber das hänge letztlich auch sehr von den Bautypen ab.

In ihrer Betrachtung haben die Stadtplaner den Bezug zur Siedlung "In der Reuth" berücksichtigt und künftige Veränderungen in der sozialen Infrastruktur, was die Nahversorgung, Kindertagesstätten und anderes mehr betrifft. Auch der weitgehende Erhalt der "Waldkulisse" und des "unbebauten Talraumes" sowie die verkehrliche Anbindung, der Bau von Einfamilienhäuser oder auch Eingriffe in den Baumbestand sind nur einige der Kernpunkte, auf die die Planer ihr besonderes Augenmerk legen.

Aber alles noch Zukunftsmusik. Erst Mitte Juli hat die Stadt Erlangen beim Bezirk nachgefragt, wie es aussieht und wann wohl mit dem Freiwerden jener begehrten Flächen zu rechnen ist. "Schwer abzuschätzen", hieß es in der Antwort aus Ansbach. Es sei derzeit wohl noch von mindestens zehn Jahren auszugehen.

Und der Umbau des Klinikums samt den anvisierten Neubauen reicht noch weiter in die Ferne. "Die Maßnahmen haben einen langfristigen Horizont und sollen frühestens 2030 abgeschlossen sein", hieß es.

Rainer Wich