Erlangen: Neuer Schwung fürs „Swing Palais“

ERLANGEN - Mit einem neuen Konzept für die Reihe „Swing Palais“ möchte morgen ab 21 Uhr das E-Werk für eine spannende und unterhaltsame Party-Nacht sorgen.

Von der Muse geküsst: DJ und Party-Macher Roland Strohhofer hat sich mit seinen Mitstreitern vom E-Werk ein neues Konzept für die Reihe „Swing Palais“ ausgedacht. Foto: privat



ERLANGEN — Fünf Jahre „Swing Palais“ im E–Werk stehen auch für das typische Auf und Ab im Event-Betrieb. Mit viel Enthusiasmus und Engagement hatte die E-Werk-„Partybeauftragte“ Marie Chantal de Tusche (die zum Jahresende das Kulturzentrum verlassen hat) diese Reihe aufgebaut und immer mehr Besucher mit einer Mischung aus Jazz und Elektro-Beats samt stilvollem Rahmenprogramm anlocken können.

Doch seit geraumer Zeit ist dieser Trend — wie auch in anderen Städten — etwas abgeflaut. Dies äußerte sich nicht nur in den sinkenden Besucherzahlen: „Im Genre Elektroswing passierte in der letzten Zeit nichts Aufregendes mehr und dementsprechend wurde es nicht nur für einige unserer Gäste immer uninteressanter, sondern auch für uns“, gesteht E-Werk-Mitarbeiter und DJ Roland Strohhofer.

Bei einem Treffen waren sich die Party-Macher einig: „Wir müssen was ändern. Wir wollen in Zukunft nicht einfach nur eine Party sein, sondern eine Party die noch mehr Kultur, auch Soziokultur, vermitteln will.“ Dabei solle aber niemals die „Party an sich, also nie der Fluss der Musik“ unterbrochen werden, sondern Extras müssten sich ins „Swing Palais“ integrieren. Strohhofer: „Auch wenn’s mal ein Konzert auf der Veranstaltung gibt, muss dies passend einfließen.“ Generell soll es nach Möglichkeit immer etwas Live-Musik geben. Morgen wird beispielsweise Matthias Schlitt am Klavier dabei sein. Zur Musik die Roland Strohhofer, dubois, Uwe Haenel und Beso Mateo auflegen, wird er „nach Lust und Laune jammen“.

„Wir wollen aber auch andere Formen der Kunst oder Kultur eine Plattform bieten“, ergänzt Strohhofer. Bei der kommenden Party wird „Gunnar Penz, der schon mal als Maler dort eine Nacht lang vor den Party-Gästen aktiv war, unter dem Pseudonym „Bernd“ seine selbst geschriebenen Texte zum Besten geben. „Bernd wird am Freitag lesen und vortragen was und wo er will.“ Einzige Bedingung: „Es darf nie die Musik oder der Beat unterbrochen werden.“

Neben der Musik und Kunst kommt ein dritter wichtiger Part hinzu: Soziokultur. „Wir hatten in der Vergangenheit bereits stets ein Thema in die Veranstaltung versteckt eingebaut, das wir, nicht besserwisserisch aber kritisch, betrachtet haben. Bei der letzten Swing Palais war es ein Versuch den USA-Wahlkampf zu beleuchten.“ Morgen geht es um die Zukunft, um „schöne neue Welten“, die jede Menge Überraschungen für die Gäste bereithalten sollen. Und da es Überraschungen sind, wird natürlich nichts Konkretes verraten.

