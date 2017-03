Erlangen: Neuer Standort bringt mehr Besucher

Erlanger Tourist-Information in Bahnhofsnähe freut sich über bessere Erreichbarkeit — Rund 17 000 Ratsuchende - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Seit Januar 2016 befindet sich die Tourist-Information des Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. (ETM) nun dort, wo die meisten Gäste, Bürgerinnen und Bürger die zentrale Informationsstelle für alles Sehens- und Erlebenswerte in und um Erlangen herum vorzufinden wünschen, nämlich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof.

In den ehemaligen Gundelhäusern in der Goethestraße wurde vor einem Jahr das gemeinsame Kundenbüro von Stadtwerken und Tourismus und Marketing Verein eröffnet. © Archivfoto: Sippel



In den ehemaligen Gundelhäusern in der Goethestraße wurde vor einem Jahr das gemeinsame Kundenbüro von Stadtwerken und Tourismus und Marketing Verein eröffnet. Foto: Archivfoto: Sippel



Knapp 17 000 Besuche verzeichneten die Damen an der Infotheke im ersten Jahr nach dem Umzug vom Rathausplatz in die frisch sanierten "Gundel-Häuser" in der Goethestraße, wo die Tourist-Info eine Teilfläche des Stadtbus-Kundenbüros der Erlanger Stadtwerke AG nutzt.

Gerade im Ferienmonat August 2016 suchten 1242 Besucherinnen und Besucher hier den Rat der Profis, fragten nach Themenbroschüren, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungstipps, Stadtführungen, Souvenirartikeln, kulinarischen Highlights oder nach Übernachtungsmöglichkeiten in der Hugenottenstadt.

Das ESTW-Kundenbüro Stadtbus und die Tourist-Information teilen sich den Zugang zu ihren Geschäftsräumen in der Goethestraße 21 a.

Ganz neu ist dort das nachts beleuchtete Auslegerschild mit dem roten Buchstaben "i" über dem Eingang. "Durch die Anbringung des Schildes im rechten Winkel zur Gebäudefassade lässt sich der Standort der Tourist-Information jetzt auch aus größerer Entfernung und beidseitig mühelos lokalisieren", freut sich ETM-Geschäftsführer Christian Frank. "Insbesondere von dem stark frequentierten Bereich um den Bahnhofsvorplatz aus betrachtet, scheint es fast so als würde das neue "i"-Schild das Tor zu unserer nördlichen Innenstadt markieren".

www.erlangen-marketing.de

en