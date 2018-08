Erlangen: Notfalls hilft Poesie

Raoul Schrott sucht nach Ideen in den Politiken - vor 23 Minuten

ERLANGEN - "Politiken & Ideen" heißt ein neuer Essayband des Schriftstellers Raoul Schrott, in dem er an vier Themenkomplexen Ideen wie das Nationale, das Heilige, die Sprache und die Kultur abhandelt. Seine Lesung in Erlangen begleitete der Journalist Herbert Heinzelmann.

Moderator Herbert Heinzelmann und der Schriftsteller Raoul Schrott im Gespräch. © Harald Sippel



Moderator Herbert Heinzelmann und der Schriftsteller Raoul Schrott im Gespräch. Foto: Harald Sippel



Woher kommen unsere Werte und Vorstellungen? Wie beeinflussen sie unser Handeln? Eine solche Fragestellung verlangt Ausführungen, die über eine kurze Lesung weit hinausgehen. Im Hof des Palais Stutterheim überschüttete Raoul Schrott ein übervolles Auditorium mit einer Vielzahl von nachvollziehbaren Erklärungen, mit klugen Analogien, prachtvollen Metaphern und überraschenden Paradoxien – eine Überwältigungsstrategie, die bei Schrott offenbar Programm ist und sich auch in seinem letzten Werk "Erste Erde" wiederfindet, einer poetischen Darstellung des heutigen Wissens über die Welt. Das Publikum erkannte schnell: Hier wird nur mit großen Scheinen bezahlt, Kleingeld ist seine Sache nicht.

Dass aus Ideen Konzepte werden müssen, um in die Wirklichkeit eingreifen zu können – wer wollte dies bestreiten. Das Ge- und Verbote den Ein- und Ausschluss in und aus Gemeinschaften regeln – die Sozialgeschichte ist voller Beispiele. Schrott plädiert leidenschaftlich dafür, den Dingen auf den Grund zu gehen, um nicht auf Vordergründigen (Nationalismus, Identitäten) hereinzufallen.

Überhaupt ist ihm die Moderne zu kurzatmig, weiß nicht, woher sie kommt, setzt Grenzen (des Nationalstaats), wo Entgrenzung gedanklich wie real weiterführen würde, verleugnet ihre Wurzeln im Persischen, Griechischen, Arabischen – die menschliche Geschichte und Evolution als ein Puzzle von Ur-Sachen. Der Schutz der aktuellen Lebensumstände durch Abwehr vermeintlich fremder Einflüsse erweist sich als Sinn-los, Grenzen hindern mehr als dass sie schützen.

Sind Schrotts Rückgriffe auf die Vor- und Frühgeschichte der Menschheit passable Konzepte, um das Heute zu bewältigen? Die Frage von Moderator Herbert Heinzelmann mag Raoul Schrott so nicht beantworten – er will keine Rezepte für aktuelle politische Fragen liefern, der Fieberzustand der heutigen politischen Eliten ist ihm sichtlich zuwider. Er sucht nach Konzepten – und findet keine. Und zu bayerischen Ministerpräsidenten, die christliche Symbole politisch instrumentalisieren, fällt ihm auch bei hartnäckiger Nachfrage nur so viel ein, dass das Studium der Geschichte und der Literatur Bewusstsein schafft und nötigenfalls verändert.

Immerhin so viel ist klar: Bedeutung erhalten Dinge und Umstände dadurch, dass wir sie mit Bedeutung aufladen, Erkenntnis kommt aus dem Zweifel, der das Licht der Aufklärung leuchten lässt. Schrott plädiert für ein anarchisches Verständnis von Standpunkten, will Volatilität, Relativität und Mobilität des Denkens.

Und er will Poesie: Sein Schlusszeichen ist ein leises Gedicht über eine 15-jährige Perserin im thüringischen Frankenhausen. Suleika heißt sie, und sie ist wunderbar.

PETER MILLIAN