Erlangen: Ortsbeiräte kämpfen für verlängerte Buslinie

Kosbach und Dechsendorf wollen Straßenausbau - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Dass die geplante Verlängerung der Buslinie 280 über Kosbach nach Dechsendorf derzeit nicht realisiert werden kann, hatten die Erlanger Stadtwerke (ESTW) den Ortsbeiräten von Dechsendorf und Kosbach mitgeteilt. Das aber wollen die beiden Gremien nicht klaglos hinnehmen.

Zu schmal für den Busverkehr: Die Straße zwischen Kosbach und Dechsendorf. © Klaus-Dieter Schreiter



Zu schmal für den Busverkehr: Die Straße zwischen Kosbach und Dechsendorf. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Entsprechend dem Nahverkehrsplan soll die Buslinie 280, die derzeit von Spardorf über das Forschungszentrum bis nach Büchenbach führt und an der Zambellistraße endet, über Kosbach nach Dechsendorf weiter geführt werden. In Kosbach ist die Haltestelle Karauschenweg bereits vorverlegt worden, damit der Bus der Linie 280 sie vor dem Abbiegen in die Forststraße noch bedienen kann.

Während der Ortsbeiratssitzung in Dechsendorf hatten die Stadtwerkevertreter mitgeteilt, dass der Linienbus die Forststraße nicht befahren kann, weil sie zu schmal sei. Begegnungsverkehr von zwei Bussen sei nicht möglich, erläuterte die Abteilungsleiterin Betrieb beim Stadtverkehr der Stadtwerke, Anja Schmitt.

Auch dem Kosbacher Ortsbeirat ist dieser Sachverhalt mitgeteilt worden. Die Zuständigkeit für notwendige bauliche Maßnahmen liege allerdings bei der Stadt und nicht bei den Stadtwerken: "Sollte die infrastrukturelle Problematik behoben sein, werden die ESTW in Abstimmung mit der Abteilung Verkehrsplanung der Stadt, die Verbindung der beiden Stadtteile nochmals prüfen und bei angemessenem Bedarf umsetzen", heißt es in einer Stellungnahme.

Planungsreferent Josef Weber hat auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt, dass bei einer Probefahrt festgestellt worden sei, dass Ausweichstellen für den Busbegegnungsfall notwendig sind: "Die Situation soll zeitnah durch eine erneute Probefahrt konkretisiert werden. Welche infrastrukturellen Maßnahmen, Fragen des Grunderwerbs und des Naturschutzes damit verbunden sind, kann nur durch eine detaillierte Planung festgestellt werden", so Weber. Um der Thematik mehr Dynamik zu verleihen, fordert der Ortsbeirat Dechsendorf mit einem Antrag, die Angelegenheit zeitnah zu klären. Der Ortsbeirat Kosbach hat bei der Verwaltung beantragt, Mittel bereit zu stellen, um die Straße so herzurichten, dass eine Busverbindung möglich wird. Ferner hat Kosbach beantragt, zusätzlich Mittel für den Ausbau der Straße zwischen Steudach und Frauenaurach bereitzustellen. Denn die Kosbacher möchten die Linie 287 über die Endhaltestelle Westfriedhof hinaus bis Frauenaurach fahren lassen, um in den Bus der Linie 281 umsteigen zu können. Das ist derzeit wegen der geringen Straßenbreite nicht möglich

KLAUS–DIETERSCHREITER