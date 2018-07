Erlangen: Passanten löschen brennendes Auto

Pkw-Fahrerin zog sich Reizung der Atemwege zu - vor 25 Minuten

ERLANGEN - Am Montag, kurz vor 11 Uhr, kam es im Erlanger Stadtteil Bruck zu einem Motorbrand an einem Pkw.

Die 34-Fahrerin war mit ihrem Ford in der Erlanger Bunsenstraße unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Passanten konnten das Feuer löschen. Die alarmierte Feuerwehr kühlte den Motorraum mit Wasser.

Durch das Rauchgas zog sich die Pkw-Fahrerin eine Reizung der Atemwege zu; außerdem erlitt sie einen Schock. Die Frau wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.

Ein Kabelbrand im Bereich der Lichtmaschine dürfte nach vorliegenden Erkenntnissen ursächlich für das Feuer sein. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Teerschicht der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen.

