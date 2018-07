Erlangen: Person steckt sich mit Zigarette selbst in Brand

Hintergründe der Selbstentzündung noch unklar - Rettungskräfte im Einsatz - vor 42 Minuten

ERLANGEN - Fürchterliches Unglück auf der Wöhrmühlbrücke über die Regnitz in Erlangen: Dort hat sich eine Person offenbar aus Unachtsamkeit selbst angezündet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Durch ein unglückliches Missgeschick steckte sich eine Person auf der Wöhrmühlbrücke in Brand. © Klaus-Dieter Schreiter

Kurz nach sechs Uhr wurde der Feuerwehr eine brennende Person auf dem Wöhrmühlsteg im Regnitzgrund gemeldet. Als die Kräfte dort eintrafen, hatten Passanten den brennenden Mann bereits weitestgehend abgelöscht, es brannten noch einige Kleidungsreste auf dem Steg. Feuerwehrsanitäter und der Rettungsdienst sowie Notärzte kümmerten sich um den offenbar schwer Verletzten. Später wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

