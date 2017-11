Erlangen: Pöblerin zieht sich aus und pinkelt in Polizeiwache

Frau verlor die Beherrschung - Tritt in Bauch einer Beamtin - vor 1 Stunde

Weil sie am Samstagmorgen in einer Kneipe in Erlangen randalierte, wurde eine Betrunkene von der Polizei festgenommen. Diese Maßnahme schien der Frau aber ganz und gar nicht zu gefallen, weshalb sie in der Polizeiinspektion durch eine schlüpfrige Show weiter auf sich aufmerksam machte.

Vor ihrer Festnahme hatte die stark alkoholisierte 36-Jährige am Samstagmorgen in einer Erlanger Kneipe randaliert. Daraufhin wurde sie von der Polizei festgenommen. Weil ihr diese Maßnahme nicht passte, verlor die Frau auf der Polizeiinspektion komplett die Beherrschung: Vor den Augen der Beamten zog sie sich zunächst komplett aus. Dann schritt sie auf die Polizisten zu und urinierte währenddessen.

Als die Beamten versuchten die Pöblerin zu bändigen, trat sie einer Polizistin in den Bauch. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

