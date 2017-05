Erlangen: Polizei hilft Fürther beim Schloss-Knacken

ERLANGEN - Am Freitagabend rückte die Polizei am Bahnhof Erlangen an, um ein Fahrradschloss zu knacken. Es ist das glückliche Ende einer fast schon unglaublichen Geschichte.

Symbolbild © colourbox.com



Am vergangenen Wochenende hatte die Welt eines 33-jährigen Fürther noch düster ausgesehen. Am Bahnhof in Erlangen hatte er sein Fahrrad abgestellt und auch versperrt. Doch ein Dieb hatte sich daran zu schaffen gemacht und das Rad gestohlen.

Die Hoffnung, sein Rad wieder zu finden, hat der 33-Jährige zwischenzeitlich wohl aufgegeben. Denn im Verlauf der vergangenen Woche fehlte es weit und breit an Hinweisen oder einer Spur, die zum Dieb oder seinem Fahrrad führten.

Das Blatt wendete sich

Doch am Freitag wendete sich das Blatt für den Bestohlenen. Am Abend fand er sein Fahrrad am Bahnhof Erlangen wieder. Es war mit einem fremden Fahrradschloss versperrt. Zwischenzeitlich hat sich sehr wahrscheinlich der Dieb das Rad zu eigen gemacht.

Der 33-Jährige erkannte sein Fahrrad sofort. Glücklicherweise konnte er nachweisen, dass ihm das Rad gehört. Die Polizei Erlangen knackte das fremde Schloss gab das Fahrrad an den Fürther, den rechtmäßigen Eigentümer, zurück.