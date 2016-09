Erlangen: Polizei stellt Diebespärchen nach Verfolgungsjagd

ERLANGEN - Nach einer Verfolgungsjagd durch die Innenstadt hat die Polizei ein Pärchen in einem Parkhaus gestellt, das Hosen und Dessous geklaut hatte.

Am Montag hatte kurz nach 19 Uhr ein Pärchen ein Bekleidungsgeschäft in der Erlanger Innenstadt betreten. In einer Umkleidekabine zog sich der Mann ein Sweatshirt aus der Auslage unter seine Jacke, während seine Begleiterin mit Hosen und Dessous in der Umkleidekabine verschwand. Dort steckte sie eine Hose sowie die Unterwäsche in ihren Rucksack.

Als die Beiden mit dem Diebesgut das Geschäft verließen, schlug die Warensicherungsanlage am Ausgang an. Das Pärchen flüchtet durch die Innenstadt und wurde zunächst von der Ladendetektivin verfolgt. Als die hinzugerufene Polizeistreife das Diebespaar in der Henkestraße ausmacht, versteckte sich der Mann zusammen mit seiner Freundin in einem Parkhaus — ohne Erfolg: Die Polizeibeamten nahmen sie kurz darauf vorläufig fest.

Die entwendeten Waren wurden sichergestellt. Gegen die beiden Tatverdächtigen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet. Erschwerend kommt für den 30-jährigen Erlanger hinzu, dass er bei der Tat ein Messer mitgeführt hat.

