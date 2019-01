Erlangen: Polizisten legten fehlendes Geld aus

Seniorin hatte Handtasche vergessen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine 80-jährige Rentnerin strandete mittellos in der Rastanlage Aurach-Süd. Beamte der Verkehrspolizei Erlangen halfen ihr aus der Bredouille.

Die rüstige Seniorin war mit ihrem Pkw aus Österreich gekommen, um über die Feiertage ihre Tochter in Düsseldorf zu besuchen. Als sie Erlangen auf dem Heimweg passierte, musste sie nachtanken. An der Kasse gab es das böse Erwachen: Das Geld war weg. In ihrer Not bat sie die Erlanger Verkehrspolizei um Hilfe. Wie sich herausstelle, hatte die Dame ihre Handtasche bei der Tochter vergessen. Die Beamten legten ihr das fehlende Geld aus und organisierten eine Übernachtung für die 80-Jährige.

