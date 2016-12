Erlangen: Positive Bilanz bei Weihnachtsmärkten

ERLANGEN - Der „Neue“ bleibt, ein „Alter“ geht — vielleicht. Der zusätzliche Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz hat sich bereits bewährt. Doch die Budenstadt am Besiktas-Platz gab es 2016 womöglich zum letzten Mal.

Etlichen Besuchern hat die gemütlichere Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz gefallen. Foto: Harald Sippel



Die Premiere ist gelungen, Altstadt-Gastronom Alexander Jordan („Gummi Wörner“) zeigt sich nach „seinem“ ersten Markt auf dem Altstädter Kirchenplatz zufrieden: „Die Resonanz war gut“, sagt er. Es sei zwar schwierig gewesen, tagsüber Besucher in die Erlanger Nordstadt zu bekommen, aber am Abend habe sich der Platz immer gefüllt („ich halte eine Öffnungszeit von zehn Uhr an für sehr kühn“).

Das Konzept, neben der Waldweihnacht (Schlossplatz), dem Historischen Weihnachtsmarkt (Neustädter Kirchenplatz) und dem eher unbekannteren Markt am Besiktas-Platz noch einen vierten einzurichten, sei aufgegangen: „Bei uns stehen die Buden nicht so eng beieinander und es war auch nicht so voll; die Atmosphäre hat vielen gefallen.“

Das Programm, wie Auftritte von Songwritern oder des Kunstschmieds Hubert Hunstein, kamen beim „gemischten Publikum“ (Erwachsene und Familien) ebenfalls an. Wie sehr sich seine Intention, nämlich den Einzelhandel in der Altstadt etwas zu beleben, erfüllt hat, kann Jordan nicht genau sagen. Aber für ihn ist klar: „Wenn die Geschäfte jenseits des Schlossplatzes durch unseren Markt in der Adventszeit auch nur ein, zwei Euro mehr verdient haben, hat sich die Neuerung schon gelohnt.“ Die positiven Rückmeldungen bestärken Jordan nur darin, auch im nächsten Jahr wieder eine Alternative zu den etablierten Weihnachtsmärkten anzubieten. Allerdings will er dann noch einiges verändern, zum Beispiel bei der Platzierung der Stände. Details aber will und kann er nicht verraten. „Darüber muss ich erst mit der Stadt reden.“

Auch Adam Kunstmann weiß noch nicht genau, wie es am Besiktas-Platz 2017 weitergehen soll. Denn der Marktbetreiber ist nicht nur für den beliebten Historischen Weihnachtsmarkt verantwortlich, sondern auch für die kleine Budenstadt gegenüber des Rathausplatzes. Dort aber läuft das Geschäft nicht ganz so erfolgreich, oder wie der Marktbetreiber sagt, „es ist ein wenig langsam, ich muss ihn mit dem anderen Markt mitziehen, das ist schon belastend“. Ob es den Markt 2017 noch geben wird, hängt von der Schlussbilanz ab: „Erst wenn wir alle Rechnungen bezahlt haben und dann 1000 oder 2000 Euro bleiben, mache ich es noch einmal.“

Mit dem Historischen Weihnachtsmarkt (oder auch Mittelaltermarkt) hingegen ist Adam Kunstmann zufrieden: „Es war nicht so gut wie im vergangenen Jahr, aber es hat gepasst.“ Überraschend viele Menschen seien noch am 23. Dezember gekommen: „Ich habe nicht gedacht, dass da noch einmal so viele hereinströmen“. Zum Erfolg habe vor allem das „super Wetter“ beigetragen, sagt Kunstmann.

Von einem „unglaublichen Wetterglück“ spricht auch Ernst Stäblein, der Initiator und Organisator der beliebten Waldweihnacht. Daher bezeichnet auch er 2016 als ein „gutes Jahr“. Genaue Zahlen kann er aber noch nicht nennen.

Fest steht für Stäblein: „Die Waldweihnacht war ein friedliches Fest; wir hatten keine Probleme mit Alkohol und kaum Taschendiebstähle.“ Der verheerende Terroranschlag von Berlin hat die Menschen von einem Besuch auf dem Schlossplatz nicht abgehalten: „Ich habe nicht gemerkt, dass die Bürger ängstlicher sind.“

