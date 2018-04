Erlangen: Preis für einflussreichen Zeichner

Jean-Claude Mézières wird bei Comic-Salon für Lebenswerk geehrt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Jean-Claude Mézières wird beim Erlanger Comic-Salon mit dem Max und Moritz-Preis für sein herausragendes Lebenswerk ausgezeichnet.

„Valerian & Veronique“ gilt heutzutage als wichtigster frankobelgischer Science-Fiction-Comic: Hier ein Ausschnitt aus der bei Carlsen erschienenen „Gesamtausgabe – Band 3“. © Repro: Dargaud 2009



„Valerian & Veronique“ gilt heutzutage als wichtigster frankobelgischer Science-Fiction-Comic: Hier ein Ausschnitt aus der bei Carlsen erschienenen „Gesamtausgabe – Band 3“. Foto: Repro: Dargaud 2009



Im Rahmen des Internationalen Comic-Salons Erlangen 2018 wird zum 18. Mal der Max und Moritz-Preis verliehen, die wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschsprachigen Raum. 25 Titel sind nominiert, acht von neun Preisträgern werden erst am 1. Juni im Rahmen der Max und Moritz-Gala bekannt gegeben. Mit Jean-Claude Mézières wird der Zeichner der Science-Fiction-Serie "Valerian & Veronique" mit dem Max und Moritz-Preis für sein herausragendes Lebenswerk ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit den einflussreichen französischen Comic-Künstler, dessen Wirkung weit über Frankreich und die Grenzen des klassischen Comic-Publikums hinaus reicht.

Jean-Claude Mézières wurde 1938 in Paris geboren. Seine Zeichnerkarriere begann 1953 mit einer Ausbildung an der dortigen École des Arts Appliqués. Die von Pierre Christin geschriebene Serie "Valerian & Veronique" wurde aufgrund ihres großen Erfolgs zu Mézières hauptsächlichem Betätigungsfeld, und sie gilt heutzutage als wichtigster frankobelgischer Science-Fiction-Comic.

Neben bislang 22 Alben für die Reihe arbeitete er auch an Luc Bessons Film "Das fünfte Element" mit, für den er auch architektonische Entwürfe produzierte. 2017 erscheint die "Valerian"-Verfilmung von Luc Besson.

Neben dem Sonderpreis für ein herausragendes Lebenswerk legte die Jury 22 Nominierungen fest, die durch drei weitere Titel, die in Internet-Umfragen durch das Publikum ermittelt wurden, zur 25 Titel umfassenden Nominierten-Liste ergänzt wurden. Ausgehend von dieser Liste werden im Rahmen der Max und Moritz-Gala am 1. Juni (20.30) Uhr im Erlanger Markgrafentheater die Preise in den Kategorien "Bester deutschsprachiger Comic", "Bester internationaler Comic", "Bester deutschsprachiger Comic-Strip" und "Bester Comic für Kinder und Jugendliche" verliehen. In den Kategorien "Beste/r deutschsprachige/r Comic-Künstler/in" (Dotierung: 5000 Euro) und "Beste studentische Comic-Publikation" (Dotierung: 1000 Euro) wurden keine Nominierungen vorgenommen, die Preisträger in diesen zwei Kategorien werden zusammen mit denen in den Kategorien "Publikumspreis" und "Spezialpreis der Jury" ebenfalls erst im Rahmen der Max und Moritz-Gala bekannt gegeben. Die Preisverleihung wird von Hella von Sinnen und Christian Gasser moderiert.

Der Max und Moritz-Preis wird durch eine von der Stadt Erlangen berufene unabhängige Fachjury vergeben und trägt seit über 30 Jahren wesentlich zur künstlerischen und gesellschaftlichen Anerkennung des Comics bei.

www.comic-salon.de

en