Erlangen: Programm für Klassik am See steht

Werke von George Bizet und Carl Orff am Dechsendorfer Weiher - vor 1 Stunde

ERLANGEN - 15 Jahre "Klassik am See": Das Jubiläum wird im Sommer 2018 nachgeholt.

Vorfreude auf das nächste Jahr: Gordian Teupke (links) wird die Junge Philharmonie Erlangen dirigieren, Ronald Scheuer gestaltet mit 200 Sängern den zweiten Konzertteil. © Foto: Klassikkultur e.V.



Im Juli 2018 wird das Jubiläumskonzert zum 15-jährigen Bestehen von "Klassik am See", das im Juli diesen Jahres wegen des anhaltenden Regenwetters ausfallen musste, vor der traumhaften Kulisse des Dechsendorfer Weihers nachgeholt. Die Junge Philharmonie Erlangen wird unter dem Dirigat von Gordian Teupke den ersten Teil des Konzertabends zusammen mit einem bekannten Starsolisten bestreiten, auf dessen Namen man noch bis Januar gespannt sein darf. Im zweiten Konzertteil wird Carl Orffs berühmte Kantate "Carmina Burana" mit 200 Sängern unter der Leitung von Ronald Scheuer zur Aufführung gebracht.

Zunächst die Suite

Im ersten Teil des Konzertabends wird unter der Leitung von Gordian Teupke zunächst die Carmen-Suite Nr. 1 von George Bizet erklingen. Diese stammt aus seiner Oper "Carmen" und wurde posthum von seinem Freund, dem französischen Komponisten Ernest Guiraud, arrangiert. Der Starsolist des Abends, der aus Exklusivitätsgründen erst Mitte Januar bekannt gegeben wird, präsentiert im Anschluss Schumanns Klavierkonzert in a-moll.

Als Festivalorchester wurde für diese Ausgabe die Junge Philharmonie Erlangen gewonnen, die so wie Dirigent Gordian Teupke das erste Mal bei "Klassik am See" teilnimmt. Ronald Scheuer, künstlerischer Leiter des Klassikkultur Vereins und Gründungsdirigent der Jungen Philharmonie, freut sich: "Die Junge Philharmonie ist ein wunderbares regionales Orchester mit herausragender musikalischer Qualität. Wir freuen uns, besonders in diesem Jubiläumsjahr gemeinsam den Konzertabend zu gestalten."

Mit der Wiederaufnahme der "Carmina Burana" von Carl Orff geht man dem Wunsch vieler Besucher nach, dieses monumental-hymnische Chorwerk noch einmal am Dechsendorfer Weiher zu erleben. Damit wird ein inhaltlicher Bogen von den Wurzeln von "Klassik am See" im Jahr 2003 zur Jetzt-Zeit geschlagen. Was damals als reines Chorkonzert begann, hat sich in den letzten Jahren zu einem imposanten Gemeinschaftswerk von Orchestern, Chorsängern und Starsolisten entwickelt. Gleich drei renommierte Chöre mit rund 200 Sängern, bestehend aus dem Philharmonischen Chor Herzogenaurach, dem Siemens Chor Erlangen und den Jungen Meistersingern aus Nürnberg, bilden den Jubiläumschor. Dazu kommen drei Gesangssolisten.

Die 2016 eingeweihte neue Infrastruktur verspricht den Konzertabend wieder zu einem hochwertigen Open-Air-Erlebnis werden zu lassen. Die von den Konzertbesuchern seither durchweg gelobte Besuchertribüne bietet uneingeschränkte Sicht auf allen Plätzen, ausgefeilte Tontechnik sorgt für hervorragende Klangqualität bis in die hintersten Reihen. Auch die weiteren Neuerungen, wie Video-Leinwände und eine opulente Rundbogenbühne, fanden viel Anklang seitens der Konzertbesucher.

Abgerundet wird der Abend wie immer von einem fulminanten Feuerwerk über dem See.

ZKarten u.a. unter www.klassik-am-see.com/karten.html, beim EN-Ticket-Point (Hauptstraße 38, Tel. 0 91 31/9 77 93 10) und bei "erlangen ticket".

