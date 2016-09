Erlangen: Radfahrer ins Gesicht gespuckt

ERLANGEN - Eine Ladung Spucke bekam ein Radfahrer ins Gesicht, akls er einen anderen Radler auf ein Fehlverhalten hinwies.

Am frühen Donnerstagabend befuhr ein 38-jähriger Erlanger mit seinem Fahrrad die Hartmannstraße in südlicher Richtung und wollte nach links in die Allee am Röthelheimpark abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam dem 38-Jährigen ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen, der seinerseits den Radweg in falscher Richtung befuhr.

Als der 38-Jährige den „Falschfahrer“ auf sein Fehlverhalten hinwies, mutierte dieser zum Lama und spuckte dem 38-Jährigen ins Gesicht. Der „Falschfahrer“ flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, (0 91 31) 76 01 14, in Verbindung zu setzen.

