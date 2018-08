Erlangen: Radfahrerin schwer verletzt

ERLANGEN - Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Radfahrer am Donnerstagabend in der Schenkstraße ist eine 64-jährige Erlangerin schwer verletzt worden.

Die beiden Radfahrer fuhren von der Staudtstraße kommend in nördlicher Richtung. Etwa in Höhe der Schenkstraße 111 überholte ein 28-jähriger Erlanger die 64-Jährige vermutlich mit zu geringem Seitenabstand. Die 64-Jährige kam mit ihrem Rad während des Überholvorganges nach links und touchierte mit dem Vorderreifen den Hinterreifen des Überholenden. Dabei stürzte die 64-Jährige mit dem Kopf auf den Asphalt und blieb bewusstlos liegen.

Der Notarzt ging aufgrund des Verletzungsbildes zunächst von lebensgefährlichen Verletzungen aus und brachte die 64-Jährige zur weiteren Untersuchung in die Notaufnahme der Uniklinik. Dort bestätigte sich der Verdacht nicht. Die Frau erlitt jedoch mehrere Knochenbrüche sowie Hämatome im Gesicht und am Oberkörper.

Keine Personalien

Bereits am Mittwoch ereignete sich in der Kreuzung Stintzingstraße / Koldestraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw.

Ein 51-jähriger Pkw Fahrer befuhr die Stintzingstraße und musste an der Kreuzung zur Koldestraße an einer roten Ampel anhalten. Als die Ampel den Verkehr wieder freigab, wollte der 51-Jährige nach links in die Koldestraße einbiegen und übersah dabei eine bislang unbekannte Radfahrerin. Diese kam durch die Kollision zu Fall, verletzte sich jedoch nach eigenen Angaben

nur leicht am Bein. Die Radfahrerin verzichtete nach einem kurzen Gespräch mit dem Unfallverursacher auf eine polizeiliche Aufnahme des Unfalles und fuhr weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Am nächsten Tag meldete der 51-Jährige den Unfall bei der Erlanger Polizei.

Die bislang unbekannte Radfahrerin wird gebeten, sich unter Telefon (09131) 760-115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

