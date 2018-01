Erlangen: Radikale Malerei in katholischer Kirche

Werke von Gabriela Dauerer sind bis 11. Februar in Herz Jesu zu sehen - vor 7 Minuten

ERLANGEN - Unter dem Titel "Visionen" ist derzeit in der katholischen Kirche Herz Jesu am Katholischen Kirchenplatz in Erlangen Malerei von Gabriela Dauerer zu sehen.

Offen für Interpretationen: Gabriela Dauerers „Visionen“ interagieren mit dem Kirchenraum. Foto: Harald Sippel



"Meine Malerei steht für sich selbst. Ein wie auch immer gearteter Inhalt kann angesichts der Darstellung nur in der subjektiven Wahrnehmung des Einzelnen assoziiert werden", erklärt die Künstlerin.

Gabriela Dauerer ist Vertreterin der radikalen Malerei. In ihren Bildern untersucht die Malerin die Grenzbereiche zwischen Farbe und Nichtfarbe, Chaos und Ordnung sowie der Form und ihrem Verschwinden. Der Kirchenraum unterstützt das Anliegen der Künstlerin, eine Macht zu schaffen, die der Angst begegnet, die dem Dasein eine Farbigkeit zurückgibt und im Dunkel ikonenhaften Glanz aufzeigt.

Die Bilder scheinen wie Momentaufnahmen dynamischer Vorgänge, etwas zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit auszudrücken. Die abstrakten Bilder laden ein zum Verweilen und werden zum "Anhalt", offen für die Wahrnehmungen, Interpretationen und Projektionen des Betrachters.

Diese "Visionen" interagieren mit dem Kirchenraum, Stein gewordenes Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Gott. Gabriela Dauerer wurde mehrfach ausgezeichnet. Bei Ausstellungen ist sie im In- und Ausland vertreten. 2003 vertrat sie, zusammen mit Barbara Sillari, Monaco bei der 50. Biennale von Venedig.

Die Ausstellung dauert bis 11. Februar und ist täglich von 9 bis 17 Uhr und zu den Gottesdienstzeiten zu sehen. Am morgigen Sonntag findet ab 20.15 Uhr nach der Abendmesse ein Gespräch mit der Künstlerin statt.

Weitere Informationen unter www.herzjesu-erlangen.de

en