Erlangen: Radlerin floh nach Unfall vor Passanten

Einbahnstraße in falscher Richtung benutzt und geparktes Auto beschädigt - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Unfallflucht begehen nicht nur Autofahrer: Eine Radlerin fuhr in falscher Richtung auf einer Einbahnstraße in Erlangen, beschädigte einen Pkw und machte sich aus dem Staub.

Die Polizei sucht jetzt nach der Radlerin, welche die Flucht ergriff. Foto: Katrin Müller



Die Frau war am Dienstag gegen 12.15 Uhr in der Friedrichstraße entgegen der vorgeschriebenen Richtung unterwegs. Als ihr ein gelb- oder goldfarbenes Cabrio entgegenkam, musste sie nach rechts ausweichen und touchierte einen am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten silbernen VW-Golf.

Mit dem Lenker verursachte sie an der rechten Fahrzeugseite mehrere Kratzer. Neben dem Kotflügel wurden auch der Außenspiegel und die Beifahrertüre in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beziffert sich auf mindestens 1000 Euro.

Mehrere Passanten wollten die vermutlich rothaarige Radfahrerin noch aufhalten, doch sie ergriff die Flucht und fuhr auf und davon. Der Fahrer des goldfarbenen Cabrios sowie die Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 91 31/ 7601 15 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

