Erlangen: Radweg durch Regnitzgrund soll kommen

Er soll einmal nach Bruck führen und diverse Hindernisse beseitigen - vor 42 Minuten

ERLANGEN - Die Ortsbeiräte in Frauenaurach und Kriegenbrunn gehen ebenso wie die Bürger dort recht zufrieden ins Neue Jahr, will man ihnen doch nun einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Denn in der letzten Sitzung im Jahr 2016 hat der Stadtrat beschlossen, den Radweg durch den Regnitzgrund nach Bruck endlich zu planen.

Von der Regnitzbrücke aus (vorne im Bild) soll eine behindertengerechte Rampe hinab in den Regnitzgrund gebaut werden. Der neue Radweg führt dann auf dem vorhandenen Weg weiter in Richtung Frauenaurach. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Radfahrer aus Frauenaurach beklagen sich schon lange, dass ihr Weg in Richtung Innenstadt nicht nur bei Hochwasser unbefahrbar sei, sondern noch Wochen danach. Selbst wenn die Fluten zurückgewichen sind, steht in der Kanalunterführung immer noch der Schlamm, für den sich niemand zuständig fühlt.

Eine Frau, die dort trotz Sperrung hindurch gefahren sei, habe sich bei einem Sturz die Knochen gebrochen und sei auch noch von der Polizei verwarnt worden, weil sie das Durchfahrtsverbot missachtet habe, wurde während einer Frauenauracher Ortsbeiratssitzung berichtet.

Die Radfahrer aus Kriegenbrunn kommen momentan noch komfortabel über die Brücke an der Kanalschleuse in Richtung Osten. Mit dem bald beginnenden Schleusenneubau wird die Brücke aber abgerissen und für mindestens zehn Jahre nicht mehr zur Verfügung stehen. Darum fordern die Kriegenbrunner einen einigermaßen zumutbaren Ersatz, und der wäre der Weg entlang der Bahnlinie zwischen Frauenaurach und Bruck, den auch die Nachbarn in Frauenaurach fordern.

Allerdings gibt es am Ende dieser derzeit schlechten Wegstrecke auf Brucker Seite nur eine Treppe hinauf auf die Regnitzbrücke. Die zu nehmen ist für Fahrradfahrer schwer, für Menschen mit Behinderungen unmöglich.

Weil die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung aber diesen Weg als Ausweichroute vorgeschlagen hat, den Weg inklusive einer Rampe in Bruck aber nur provisorisch herrichten will, hat die Stadt den Ball aufgenommen und möchte gleich Nägel mit Köpfen machen. Zwar ist ihr die mit 2,6 Millionen Euro veranschlagte hochwassersichere Lösung zu teuer, aber immerhin will sie 800 000 Euro in die Hand nehmen, um eine „bestandsorientierte Variante“ zu realisieren. Die hat den geringsten Flächenverbrauch, den wenigsten Kompensationsbedarf, und ein Eingriff in das Habitat der Zauneidechse am Bahndamm wird auch vermieden.

Der neue Weg soll an der Regnitzbrücke beginnen und über eine behindertengerechte Rampe in den Regnitzgrund führen. Um den Hochwasserabfluss nicht zu behindern, wird der Weg dann bis zum Anschluss an den bestehenden Asphaltweg auf der Wiesenebene weiter geführt. Charme hat der Bau dieses Radwegs für die Stadt auch, weil die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung die Kosten erstatten will, die sie für ihren provisorischen Weg hätte ausgeben müssen.

Nach dem einstimmigen Votum des Stadtrats soll die Lösung ebenso geplant werden wie ein Radweg in Nord-Süd-Richtung, der von dem Ost-West-Radweg kurz vor der Kraftwerkstraße abzweigt und von dort gen Norden führt.

Um ihn an den bestehenden Radweg anzuschließen, der von der Kanalunterführung kommt und nach Bruck führt, ist eine Brücke über die Mittlere Aurach geplant. Dieser neue Weg, der ein weiteres Teilstück des Regnitztal-Radweges wäre, soll rund 450 000 Euro kosten. Der Baubeginn für beide Radwege wird voraussichtlich 2018 erfolgen.

KLAUS–DIETER SCHREITER