Erlangen: Rauschgift statt Ruhestörung

Polizisten wurden zu Einsatz am Kanal gerufen und entdeckten Drogen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine uniformierte Polizeistreife sollte nach einer Bürgerbeschwerde in der Habichtstraße für Ruhe sorgen. Gefunden wurde Rauschgift.

Der Polizei waren lärmende Jugendliche am Kanal mitgeteilt worden. Als die Beamten eintrafen, war die gemeldete Ruhestörung offensichtlich bereits vorbei. Allerdings fielen den Beamten zwei junge Männer auf, die auf einer Bank saßen.

Unter der Bank, in Griffweite eines der Männer, lag ein Joint, sowie zwei kleine verpackte Rauschgifte. Der Mann wurde mit dem Fund konfrontiert und gab sich auffällig ahnungslos. Im weiteren Verlauf der Kontrolle tauchte in der Hand seines Begleiters ein kleines Päckchen, umwickelt mit Plastikfolie, auf, in dem sich Marihuana befand.

Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

