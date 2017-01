Erlangen: Regeln zum Schneeräumen

(Fast) jeder freut sich über den Schneefall in den vergangenen Tagen. Mit der weißen Pracht aber beginnt auch das Schneeschippen. Doch wer muss wann welche Wege freiräumen? Das fragten wir Heike Atzenbeck von der Abteilung Abfallwirtschaft und Straßenreinigung beim städtischen Betrieb für Stadtgrün.

Heike Atzenbeck erläutert die Vorschriften. © Archivfoto: Aslanidis



Frau Atzenbeck, welche Bestimmungen gelten für Grundstückseigentümer und Mieter bei der Schneeräumpflicht?

Heike Atzenbeck: Für öffentliche Gehwege haben die Grundstücksanlieger die Verkehrssicherungspflicht. Das heißt: Werktags von 7 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr bis jeweils 20 Uhr müssen sie die Gehwege von Schnee befreien.

Was passiert, wenn sich Eigentümer nicht an die Vorschriften halten und die Gehwege zu den vorgesehenen Zeiten nicht freimachen?

Heike Atzenbeck: Zunächst informieren wir mittels einer Infobroschüre, denn viele sind sich ihrer Sicherungspflichten nicht bewusst. Möglich ist aber auch eine schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung bis zum Bußgeldverfahren. Wenn ein Passant auf nicht geräumten Straßen ausrutscht und sich dabei etwas bricht, haftet immer der angrenzende Grundstückseigentümer.

Welche Streumittel sollten verwendet werden?

Heike Atzenbeck: Sand, Splitt, Tongranulat – Salz ist verboten. Nur in besonderen Ausnahmefällen wie Eisregen oder auf Treppen ist das Streuen von Tausalz zulässig. Für die Erlanger Bürger stehen an vielen Wertstoffcontainerstandplätzen Streugutbehälter mit umweltfreundlichem Tongranulat zur Verfügung. Salz kommt in Erlangen nur auf Fahrbahnen zum Einsatz nach dem Prinzip: so wenig wie möglich und so viel wie nötig.

