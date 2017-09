Erlangen: Rücknahmegesetz macht Elektrohändlern keine Probleme

Erste Bilanz seit Einführung der neuen Regelung im Juli 2016 - vor 52 Minuten

ERLANGEN - Seit einem guten Jahr müssen Händler Elektroschrott zurücknehmen. Werden die Erlanger Geschäfte deshalb seit Ende Juli 2016 mit alten Toastern und Kaffeemaschinen überschüttet?

Zwei Gitterkästen hält der Erlanger Kaufhof, wie Hausinspektor Roland Birnmeyer zeigt, für gebrauchte elektrische Altgeräte seiner Kunden bereit. Foto: Stefan Hippel



In den oberen Stockwerken gibt es bei Galeria Kaufhof neue Elektroapparate, im Keller hingegen liegen dutzende alte: Zwei Gitterboxen sind fast randvoll mit ausrangierten (elektrischen) Zahnbürsten, Küchenmixern, Wasserkochern, Staubsaugern, Kaffeemaschinen und Toastern. Etliches dürfte wohl noch funktionieren, sieht sogar nagelneu aus — und ist doch in den Containern des Kaufhauses gelandet.

"Manche bringen uns Sachen, weil sie sich etwas Neues kaufen wollen mit einem anderen Design", berichtet Andrea Puppe, Abteilungsleiter-Assistentin für die Bereiche Spielwaren, Haushaltswaren, Heimtex sowie Süß- und Spielwaren. Aber auch Geräte, die noch funktionieren oder sich leicht reparieren ließen, darf der Kaufhof aus Haftungs- und Sicherheitsgründen nicht weitergeben, wie Hausinspektor Roland Birnmeyer erläutert: "Wir dürfen die abgegebene Ware nicht in Umlauf bringen; wenn jemand einen Stromschlag bekommt, sind wir dran." So mancher habe gefragt, ob er sich ein Altgerät nehmen dürfe. Die meisten abgegebenen Geräte seien ohnehin defekt, sagt Abteilungsleiter-Assistentin Puppe — und deshalb kaufen sich viele bei der Abgabe des Altgerätes ein neues mit.

Seit Ende Juli 2016 müssen Fachhändler und Geschäfte mit einer Mindest-Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern Geräte mit einer Kantenlänge bis 25 Zentimeter ohne Kassenbeleg und ohne Kauf eines neuwertigen Gerätes annehmen. Großgeräte müssen unentgeltlich zurückgenommen werden, wenn der Kunde ein gleichartiges neues kauft.

Für die Galeria Kaufhof habe sich seitdem wenig geändert, betonen Puppe und Birnmeyer. "Wir haben bereits vorher die Geräte, die wir verkaufen, zurückgenommen", sagt die Abteilungsleiter-Assistentin, "das war schon immer ein Service unseres Hauses". Daher habe die Neuregelung, auf die Galeria Kaufhof mit Schildern an einzelnen Kassen aufmerksam macht, nicht zu einem großen Anstieg der zurückgegebenen Geräte geführt.

Etwa alle zwei Monate werden die zwei (vollen) Gitterkästen von einer beauftragten Recyclingfirma abgeholt und fachgerecht entsorgt. Das kostet das Kaufhaus pro Gitterbox mit 300 Kilogramm Elektroschrott 600 Euro. "Da kommen enorme Kosten zusammen", sagt Birnmeyer. Vor Weihnachten und bei Sonderaktionen, bei denen es beim Kauf eines Neugerätes und dem Abgeben eines Altgerätes Rabatt gibt (etwa bei Rasierern und Elektrozahnbürsten), füllen sich die Behälter noch schneller. "Dann werden die Boxen alle zwei Wochen geleert", berichtet Andrea Puppe.

Auch Barbara Müller-Hetz, Mitinhaberin von Elektro Hetz, hat in ihrem Laden keine großen Änderungen bemerkt. Das Fachgeschäft für Beleuchtung und Elektrogeräte fällt von seiner Größe her gar nicht unter das neue Gesetz. Wohl deshalb nimmt Müller-Hetz nur Geräte bei einem Neukauf entgegen, sammelt sie — und bringt sie dann zur Müllumladestation des Zweckverbandes Abfallwirtschaft am Hafen. "Das haben wir schon vor Juli 2016 so gemacht, das ist für uns kein Mehraufwand."

Radio Adloff, ein gemessen an den Quadratmetern eher kleineres Unternehmen, hat sicher keine 400 Quadratmeter Verkaufsfläche, setzt die Regelung im Rahmen seiner Möglichkeiten dennoch um. "Wir nehmen nur Geräte zurück, wenn wir Lieferungen machen", sagt ein Mitarbeiter. Dass jemand einfach so hereinkommt und ein altes Gerät abgeben möchte, komme selten vor: "Aber wenn das der Fall ist und uns jemand einen Rasierer in die Hand drückt, nehmen wir ihn an, werfen ihn zum anderen Elektromüll und bringen ihn zum Hafen."

Der große Multimedia-Markt Saturn in den Arcaden fällt hingegen locker unter die 400-Quadratmeter-Regelung. "Die meisten wollen etwas kaufen und bringen bei der Gelegenheit dann auch ihre überwiegend defekten Altgeräte gleich mit", erzählt ein Mitarbeiter. Der Elektroschrott werde dann in einem Container gesammelt und anschließend fachgerecht entsorgt. "Ein Problem", sagt der Saturn-Beschäftigte, "ist das für uns nicht".