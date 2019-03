Erlangen: Schon wieder Verkehrsbehinderungen

Bauarbeiten am Autobahnkreuz erfordern Sperrungen - vor 24 Minuten

ERLANGEN - Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen führen zu weiteren Sperrungen und Umleitungen.

Eine vollständige Straßensperrung, eine Verengung auf eine Spur und eine Verlegung der Fahrtstrecke sind die neuesten Folgen der Bauarbeiten am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen.

Schon auf diesem im März aufgenommenen Luftbild kann man erkennen, welche Dimensionen die Baustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen annimmt, auf der bis zu 150 Arbeiter gleichzeitig hämmern, planieren, baggern und asphaltieren. Die A 3 verläuft auf dem Foto von unten nach oben, die A 73 von links nach rechts. Rechts unten ist Eltersdorf zu erkennen. © Oliver Acker, www.digitale-luftbilder.de



So teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit, dass schon ab Mittwoch, 13. März 2019, der Verkehr in Richtung Bamberg auf der A 73 auf die Gegenseite verlegt werden muss. Grund hierfür ist der Beginn einer neuen Bauphase: Der Ausbau der Fahrtstrecke Richtung Norden. In Eltersdorf ist der Verkehr auf der Weinstraße und der Sonnenstraße davon betroffen.

Zum einen muss die Weinstraße ab Montag, 18. März, für Autos und Fußgänger halbseitig gesperrt.

Eine Ampelanlage führt einspurig an der Baustelle vorbei, die S-Bahn-Station ist für Fußgänger weiterhin erreichbar. Jedoch ist für den Abriss der Brücke und das Einheben von Brückenträgern Vollsperrungen der Straße Anfang April und Mitte Juli unumgänglich.

Die Sonnenstraße, das sogenannte "Mausloch" wird vom 18. März bis Ende September vollständig für Fuß- und Radverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Weinstraße.

