Erlangen: Schwere Suche nach einer Stromtankstelle

In Erlangen gibt es 19 öffentliche und teilöffentliche Ladestationen, aber die wenigsten sind für alle zugänglich - vor 49 Minuten

ERLANGEN - In Erlangen gibt es nach Angaben der Stadt 19 öffentliche bzw. teilöffentliche Ladestationen für Elektroautos. Doch wo stehen diese Säulen und — vor allem — wer darf sie nutzen?

Hier kann wirklich jeder sein E-Auto aufladen: In der Schuhstraße gibt es eine öffentliche E-Tankstelle. © Harald Sippel



Wer ein Fahrzeug fährt, braucht auch eine Tankstelle. Das ist für E-Autos nicht anders als für konventionelle. In Erlangen gibt es nach Angaben der Stadt derzeit 59 E-Autos und 19 öffentliche bzw. teilöffentliche Ladestationen. Das klingt zunächst nach (relativ) viel, ist es aber nicht. Denn wenn man die von der Stadt zusammengestellte Liste der Tanksäulen genauer unter die Lupe nimmt, sieht man: Die wenigsten sind für die Allgemeinheit zugänglich.

So ist die Ladestation Siemens F85 (Frauenauracher Straße 85) nur mit RWE-eRoaming Vertrag zu nutzen ebenso die Station Siemens F80 (Frauenauracher Straße 80, zählt als eine Station), die Station am Gasthof Güthlein (Dorfstraße 14) darf nur nach Anfrage für Hotelgäste genutzt werden und die Säule am Autohandel Scholz (Schallershofer Straße 104) gilt für Besitzer einer "The New Motion"-Karte.

Kostenlos für Kunden

Eine weitere Lademöglichkeit bietet die Shell Tankstelle (Sankt Johann 5), bei VW Feser-Biemann (Felix-Klein-Straße 76) dürfen nur VW-Kunden die E-Säule nutzen, die Station am Fahrradplatz Arcaden (Nürnberger Straße 7) ist nur für E-Bikes und am Parkhaus Henkestraße (Henkestraße 7) kann wiederum nur mit der "The New Motion"-Karte getankt werden. Am Rathausplatz (Schuhstraße 44) befindet sich eine öffentliche E-Tankstelle, bei Siemens Mozartstraße (Mozartstraße 31C) kann nur mit RWE-eRoaming Vertrag geladen werden ebenso wie bei der Siemens Casino-Einfahrt (Mozartstraße 28).

Die Stromtankstelle am Creativhotel Luise (Sophienstraße 10) steht im Parkhaus kostenlos Hotelgästen offen und die Säule des Solarmobil Vereins (Schillerstraße 54) kann nur nach Absprache genutzt werden. Die Säule bei Hampels Kaufladen (Lange Zeile 61) ist kostenlos für Kunden der dortigen Geschäfte und die Säule beim Solarcarpot Hallerhof (Tennenloher Straße 3) ist öffentlich.

An der Autobahnraststätte Aurach Nord bzw. Süd gibt es je eine kostenlose Station (zählt als eine Station) und bei Tesla Car-Rent (Hindenburgstraße 68) muss man sich anmelden. Dazu kommen die Stationen am Autohaus Tauwald (Dresdner Straße 15, kostenlos), am Autohaus Fink (Günther-Scharowsky-Straße 8) und am Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme (Schottkystraße 10, kostenlos).

Trotz dieser Einschränkungen bleibt die Stadt jedoch bei der Angabe "19 öffentliche und teilöffentliche Ladestationen." Diese Zahl, heißt es in der Pressestelle, habe ohnehin eine relativ geringe Aussagekraft, da ja jede Ladestation mehrere sogenannte Ladepunkte (also Tankmöglichkeiten) habe. Diese Ladepunkte würden indes aber nicht erfasst, da sie oft repariert werden müssten und somit "vielen Schwankungen unterliegen". Eine genaue Angabe wäre daher stets nur eine "reine Momentaufnahme".

Auch das kostenlose Parken auf öffentlichen Parkplätzen ist in der Hugenottenstadt nicht möglich. Mit diesem, im sogenannten Elektro-Mobilitätsgesetz (EmoG) festgelegten, Anreiz will die Bundesregierung die Elektromobilität in Deutschland forcieren. Erlangen sieht hingegen keine Notwendigkeit, solche Angebote zu machen. "Die Einrichtung kostenloser oder gebührenvergünstigter Parkplätze in der Innenstadt ist aus Sicht der Stadt Erlangen nicht zielführend", hieß es dazu kürzlich auf Anfrage unserer Zeitung.

Ebenso wenig dürfen Fahrer von privaten Elektro- und schadstoffarmen Fahrzeugen in Erlangen Busspuren nutzen. Auch das können Kommunen laut EmoG erlauben.

Busspuren, so teilte die Stadt damals mit, müssten vorrangig dem Öffentlichen Personennahverkehr vorbehalten bleiben, um einen "attraktiven und zügigen Nahverkehr" anbieten zu können. Eine "Privilegierung" von Elektroautos zu Lasten von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes könne nicht befürwortet werden (wir berichteten).

SHARON CHAFFIN