Erlangen: Seniorin beschädigt drei Autos beim Ausparken

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Mittwoch gegen 12 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Erlanger Innenstadt ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Eine ältere Dame hatte offenbar Schwierigkeiten beim Ausparken.

Nach dem Einkauf kehrte die 76-Jährige zu ihrem Auto zurück und wollte ausparken. Dies gelang ihr allerdings nicht, ohne mit zwei anderen Autos zusammenzustoßen: Die Rentnerin fuhr zunächst abrupt vorwärts und stieß dabei auf das Fahrzeug, das vor ihr geparkt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Wagen gegen ein weiteres Auto geschoben.

Als die Rentnerin nun den Rückwärtsgang einlegen wollte, trat sie vermutlich zu stark auf das Gaspedal, sodass sie mit überhöhter Geschwindigkeit rückwärts fuhr und dabei wiederum mit einem geparkten Wagen kollidierte. Der Wagen der Rentnerin indes fuhr weiter und kam erst zwischen einem Absperrpfosten aus Metall un einem Baum zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der beifahrer, ihr Ehemann, leicht verletzt. Er erlitt Schürfwunden am Arm. Andere Personen kamen bei dem ungewollten Fahrmanöver nicht zu Schaden. An den insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen entstanden teils massive Beschädigungen. Neben Blechschäden brach an einem der angefahrenen Autos die Achse. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden - es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

