Erlangen: September rettet Freibad-Saison

Röthelheimbad schließt Außenanlage mit guter Bilanz

ERLANGEN - Die Freibadesaison in Erlangen ist zu Ende. Zwar kamen — kaum überraschend — dieses Jahr weniger Badegäste als im Supersommer 2015 ins Röthelheimbad, doch die Bilanz ist gar nicht so schlecht. Das liegt nicht zuletzt an den letzten sonnigen Wochen.

Mit dem Supersommer 2015 kann die diesjährige Freibadesaison nicht mithalten, aber ganz schlecht fiel sie nicht aus, wie sich auch auf unserem Bild nachprüfen lässt. © Harald Sippel



„Nach meinen Unterlagen hatten wir noch keinen solchen September“, schwärmt Matthias Batz. Der für den Bäderbetrieb zuständige Abteilungsleiter bei den Erlanger Stadtwerken weiß inzwischen auch, dass es die richtige Entscheidung war, den Freibadbetrieb bis 18. September zu verlängern.

„Das hat sich für uns gelohnt“, sagt er, „und vor allem war es schön für die Badegäste.“ Immerhin 3000 Besucher haben im Schnitt in den vergangenen Tagen das Freibad besucht. 2015 ging die Freibadsaison bereits am 15. September zu Ende, und in den Tagen davor kamen deutlich unter 1000 Besucher pro Tag. Im gesamten Monat September wurden letztes Jahr 21 200 Besucher gezählt, in diesem September haben bis zum heutigen Tag schon knapp 35 000 Menschen das Bad besucht. Hinzu kommen jetzt noch zehn Tage Hallenbadbetrieb — und damit, so schätzt Batz, ungefähr 8000 weitere Besucher.

Knapp 8,7 Prozent weniger Badegäste als im Vorjahr kamen während der diesjährigen Freibadesaison ins Röthelheimbad — genau 214 554. Vor allem der Juli fiel schlechter aus. Der Juli sei aber gerade der „wichtigste Monat fürs Bad“, sagt Batz. Denn in dieser Zeit seien, anders als im August, die Familien mit Kindern noch nicht in den Urlaub gefahren, und die Studenten seien noch in Erlangen. Wenn es hier einen Einbruch bei den Besuchen gebe, könne man dies später kaum noch kompensieren.

Spitzenwerte bei den Besucherzahlen gab es übrigens am 24. Juni und am 20. Juli. Dass an beiden Tagen jeweils gleich viele, nämlich 6270 Badegäste das Röthelheimbad aufsuchten, ist dabei reiner Zufall.

Im nächsten Jahr wird es, so bekräftigt Batz auf EN-Nachfrage, wieder zwei Freibäder in Erlangen geben — und das heißt, auch im Westbad steht dann ab Mitte oder Ende Mai nach zwei Jahren Pause wieder eine Freibadsaison an. Auf jeden Fall liege man bei den Bauarbeiten im Zeitplan, sagt Batz.

